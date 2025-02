Com perspectiva de grid cheio, a temporada 2025 da Stock Light tem mais uma presença confirmada. Kaká Magno vai disputar o campeonato da divisão de acesso pela terceira vez, agora de casa nova. Depois de dois anos correndo pela RTR Sport Team, a curitibana de 36 anos fechou com a Infinity Competições, que fará sua estreia na Stock Light sob o comando de Rodrigo Gomes e Roberto Ramos, o ‘Betinho’.





Kaká vai para a temporada 2025 novamente a bordo do carro #25. No ano passado, a paranaense mostrou sua evolução na Stock Light, chegou a largar no top-5 da corrida que abriu a etapa de Goiânia e finalizou seis vezes entre os dez primeiros colocados. Também em 2024, Magno disputou pela segunda vez o FIA Motorsport Games, competindo na categoria Auto Slalom, em Valência, na Espanha.



Neste novo ano, Magno aposta em elevar ainda mais seu nível na competição com a oportunidade de trabalhar ao lado de Betinho Ramos, experiente preparador com histórico de sucesso e títulos nas categorias de base.



“Estou bastante positiva para a temporada 2025. É uma grande alegria representar as mulheres e muito animada em fazer parte da Infinity Competições, ao lado do Rodrigo e do Betinho, que tem um histórico inspirador de sucesso no automobilismo nacional”, destacou.



“Estou animada com as possibilidades que esta temporada nos reserva, especialmente com um grid cheio e repleto de talentos, algo essencial para o crescimento do automobilismo brasileiro. Acredito que, trabalhando juntos, alcançaremos resultados notáveis. Vamos para cima com determinação e otimismo”, complementou.



Boas-vindas — Sediada em Centralina, no Triângulo Mineiro, a Infinity Competições chega à Stock Light com a mescla de juventude e experiência. Anunciado na semana passada, o jovem Enzo Falquete, de 17 anos, fará sua estreia na categoria, enquanto Kaká Magno, conterrânea do seu novo companheiro de equipe, traz na bagagem passagens por várias competições no Brasil e no exterior.



Na visão de Rodrigo Gomes, chefe da Infinity, a chegada de Kaká Magno completa a engrenagem para um 2025 de evolução e crescimento constante almejado pela equipe.



“É com grande entusiasmo que anunciamos a chegada da Kaká à nossa equipe para a temporada de 2025. Após uma análise cuidadosa e uma série de conversas, estamos confiantes de que a Kaká traz consigo não somente experiência, mas também a determinação que se alinha perfeitamente com os valores da nossa equipe”, afirmou.



A Stock Light abre o calendário da temporada 2025 no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Kaká Magno

Idade: 36 anos (25/04/1988)

Naturalidade: Curitiba (PR)

Status: terceira temporada na Stock Light

Número: #25

Campanha em 2024: quinto lugar no grid da etapa de Goiânia e seis presenças entre os dez primeiros na temporada

Equipe: Infinity Competições

Sede: Centralina (MG)

Chefes: Rodrigo Gomes e Roberto Ramos ‘Betinho’

Stock Light, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações

