Koenigkan comemora etapa "muito boa" em Curvelo e amplia liderança da Stock Light
Brasiliense da W2 ProGP conquista quinta vitória e o nono pódio na temporada 2026 da categoria
Gabriel Koenigkan (Stock Light)
Foto de: Ricardo Saibro
Neste domingo, Gabriel Koenigkan venceu pela quinta vez na temporada 2026 da Stock Light, na segunda prova da etapa de Curvelo. O brasiliense largou da pole position e liderou todas as voltas. Com o resultado, ele amplia a liderança do campeonato e coloca 125 pontos de vantagem para o segundo colocado.
Partindo da pole position, Koenigkan manteve a posição e após duas voltas já colocava mais de um segundo de vantagem para o segundo colocado. O piloto da W2 ProGP imprimia um ritmo forte e não dava chance de ser atacado pelos adversários.
Faltando cinco minutos para o final, o safety car foi acionado após escapada de pista de um concorrente. Com isso, Koenigkan perdeu toda a vantagem que havia construído ao longo da prova. A duas voltas para o final, aconteceu a relargada e o piloto do carro #7 da W2 ProGP novamente fez boa largada e manteve a liderança.
Com um ótimo desempenho, Koenigkan abriu dois segundos de vantagem nas duas voltas restantes e recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição.
Na terceira prova, o brasiliense partiu do oitavo lugar pela regra do grid invertido entre os oito primeiros colocados da prova dois. Na largada, Koenigkan escapou dos incidentes e avançou uma posição, porém, antes do término da primeira volta, o safety car foi acionado após batida de dois concorrentes.
Na terceira volta a prova foi reiniciada e o piloto do carro #7 manteve o sétimo lugar, pressionando o carro a frente. Três voltas mais tarde, Koenigkan avançou para o quinto lugar com boa manobra na primeira curva.
Com um bom ritmo e registrando a melhor volta da prova, Koenigkan abriu caminho e avançou para o terceiro lugar após 11 voltas completadas. Na sequência, fez ótima ultrapassagem para assumir o segundo lugar e rapidamente passou a pressionar o líder da prova.
No 13º giro de corrida o pneu traseiro esquerdo do piloto da W2 ProGP estourou e ele foi obrigado a fazer o pit stop, retornando a pista na décima colocação, mas conseguiu recuperar terreno e receber a bandeira quadriculada em oitavo.
“Etapa muito boa, na segunda corrida eu consegui imprimir um ótimo ritmo sem usar push. Mesmo com o safety car eu consegui fazer uma boa relargada e vencer. Na segunda prova eu tinha vários pushs e vim avançando, mas infelizmente quando eu estava em segundo o pneu furou. O importante é que novamente fizemos uma etapa sólida, somamos pontos importantes e ampliamos a liderança do campeonato", falou.
O próximo compromisso de Koenigkan pela Stock Light acontece nos dias 26 e 27 de setembro, em Brasília (DF).
Classificação do campeonato (top 5):
1.Gabriel Koenigkan – 354 pontos
2.Enzo Bedani – 229
3.Alexandre Bastos – 225
4.Erick Schotten– 224
5. João Botoluzzi - 222
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