Raphael Reis volta a vencer pela Stock Light em Goiânia

Raphael Reis mostrou em Goiânia que não esqueceu a rota que o conduziu ao título da Stock Light há dois anos. O piloto da equipe W2 Racing abriu o campeonato com autoridade, conquistando um Grand Chelem no sábado e escalando o pelotão de décimo para primeiro lugar no domingo.

Depois de gabaritar a etapa de abertura da categoria de acesso em Goiânia, ele lidera o campeonato com 54 pontos e tem vantagem de 12 sobre o concorrente mais próximo.

O competidor do carro #77 largou em décimo pela inversão de grid e logo ganhou uma posição. Com mais ação, se livrou do tráfego no início, inclusive com uma bela ultrapassagem dupla iniciada na tomada da curva zero e concluída no meio da reta.

Na volta seguinte, superou Matheus Iorio no fim da reta principal e entrou no top-5.

Pietro Rimbano rodou na entrada da reta, e Reis ganhou mais uma posição. Mas ele já havia iniciado ataque sobre Gabriel Robe, concretizando a manobra de ultrapassagem na curva 2.

Reis era terceiro quando foi acionado o safety car para remover o carro de Rimbano da área de escape. Com o pelotão neutralizado, encostou nos dois ponteiros.

Felipe Baptista teve ação na relargada e passou Gabriel Lusquiños após contato na traseira do carro do líder. Raphael se aproveitou e também passou Lusquiños.

Então abriu ataque pela liderança contra Baptista, forçando o novato a usar o botão de ultrapassagem para sobreviver na frente. Mas o concorrente acabou punido por drive-thru pelo contato com Lusquiños. Assim abriu caminho para a segunda vitória de Raphael Reis em duas provas.

O campeão de 2018 recebeu a bandeirada à frente de seus dois companheiros na equipe W2, Matheus Iorio e Gabriel Lusquiños.

A segunda etapa da Stock Light ainda não tem data confirmada. Pilotos e equipes trabalham com a possibilidade de correr em Interlagos nos dias 22 e 23 de agosto, em evento preliminar à Corrida do Milhão.

“A gente sempre entra e sai do autódromo pensando em ser campeão. Meu plano hoje ser somar pontos e fugir os incidentes, para construir o campeonato. Mas com o desenrolar da prova vi que a corrida se apresentou pra mim, que poderia lutar pela vitória. Então fui um pouco mais agressivo e no fim funcionou perfeitamente”, disse Reis após a corrida.

