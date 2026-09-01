Recuperado de lesão, Erick Schotten volta a Curvelo para quinta etapa da Stock Light

Erick Schotten está pronto para o seu próximo desafio na temporada 2026. Prontamente recuperado de uma lesão sofrida no pé depois de forte batida em corrida válida pelo TCR South America no Velocitta, o jovem de 19 anos voltará a acelerar o carro #77 da W2 Racing ProGP na quinta etapa do campeonato da Stock Light.

A jornada está marcada para o próximo fim de semana (4 a 6 de setembro) no Circuito dos Cristais, em Curvelo, região central de Minas Gerais. Será a primeira vez em nove anos que a categoria de acesso à Stock Car Pro vai correr na pista de 3.330 metros, que também foi o palco da etapa de abertura do TCR South America e TCR Brasil no mês de março, com a presença de Schotten no grid com o Cupra León VZ preparado pela equipe carioca.

O infortúnio vivido em Mogi Guaçu impediu Erick de disputar duas das três provas da rodada do Velocitta pela Stock Light, de modo que tais resultados vão entrar na conta dos descartes — que serão aplicados depois da primeira corrida válida pela etapa final do campeonato, no dia 12 de dezembro, em Interlagos.

Schotten regressa ao seletivo traçado de 16 curvas duplamente motivado: primeiro, por estar plenamente recuperado da lesão — fratura no quinto metatarso do pé esquerdo; depois, pela oportunidade bem aproveitada ao receber um convite da tradicional equipe italiana AF Corse para, ao lado de Pipo Massa, testar um protótipo LMP3 no Circuito de Barcelona-Catalunya entre quinta e sexta-feira da semana passada.

“Tive uma baita oportunidade ao receber o convite da AF Corse para testar o LMP3 em Barcelona junto com o Pipo Massa. Estou muito bem e completamente recuperado da lesão após o acidente no Velocitta. Pronto agora para acelerar novamente na Stock Light e volto a Curvelo com expectativas altas”, disse o piloto.

“Já tive a chance de correr no Circuito dos Cristais em março deste ano com o TCR. É uma pista que poucos pilotos da Stock Light conhecem, então pode ser uma vantagem para mim. Claro, vou voltar a correr lá, em um carro bastante diferente do TCR, mas vou com o objetivo de pontuar o máximo possível. Outro aspecto favorável pra gente é que não vamos ter lastro nessa etapa, e ter o carro mais leve é algo que sempre ajuda. O título está difícil, mas vou lutar para terminar o ano pelo menos com o vice-campeonato, então preciso pontuar com frequência para que a gente ainda possa estar no páreo”, concluiu.

Sexto colocado no campeonato da Stock Light, o piloto de Timbó acelera em Minas Gerais trazendo como objetivo retomar a sequência de pódios. Antes da etapa do Velocitta, o catarinense subiu ao top 3 nas etapas de Goiânia e Cuiabá.

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