Rimbano vence, Reis é segundo e segue líder da Stock Light 2020

A Stock Light realizou, neste sábado, a primeira corrida de sua etapa em Londrina, no norte do Paraná. E os grandes destaques foram os pilotos Pietro Rimbano e Raphael Reis, que terminaram nas duas primeiras posições.

O competidor da KTF Sports triunfou com 2s5 de vantagem para Reis, que teve boa atuação no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A mais de 4s do segundo colocado, Matheus Iorio também foi destaque na prova. Veja o resultado:

Com o resultado, Reis segue na liderança da temporada 2020 da Stock Light. De todo modo, o piloto, que liderou o primeiro treino livre para o evento londrinense nesta sexta-feira, segue focado em busca de mais um bom resultado.

"O campeonato é uma soma de fatores, de nada adianta irmos bem no sábado e não pontuar no domingo", disse ele, que volta à pista às 9h da manhã para a segunda corrida da etapa paranaense.

Hamilton desbanca Bottas, Leclerc 'brilha' em 5º e Vettel fica atrás de Kimi; veja debate

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?

Your browser does not support the audio element.

.