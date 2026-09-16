Stock Light: Campeão retorna ao lado de ‘irmão’ para prova em Brasília

A SG28 Racing terá um reforço campeão para encarar a corrida de duplas da Stock Light, no próximo dia 26 de setembro, no Autódromo de Brasília. Zezinho Muggiati é o piloto convidado por Luis Trombini para a corrida que marca a penúltima etapa do ano. A prova terá largada às 9h30 e duração de 2 horas, garantindo muita velocidade e estratégia.

Os dois pilotos paranaenses se conhecem há muito tempo e possuem uma forte amizade fora das pistas. Por isso, Trombini considerada que esta é uma dupla de irmãos para a prova.

“Na época do kart, mesmo ele estando em uma categoria acima por ser um pouco mais velho, a gente sempre andava junto, conversava muito sobre nossa carreira e sempre esteve muito próximo. É um cara que considero como um irmão e que sempre esteve ao meu lado dentro e fora das pistas. Além de ser um grande amigo, é uma pessoa que conheço desde quando nasci”, contou Trombini.

Zezinho Muggiati foi campeão da Stock Light em 2023, título que o credenciou para entrar na Stock Car, onde já tem histórico de pole position e pódios. O retorno à categoria reacende memórias e um fim de semana de jornada dupla.

“Será muito especial voltar à Stock Light em uma prova que será realizada pela primeira vez. Além disso, estarei ao lado de um caro que é meu irmão de coração, que sempre estamos juntos nas pistas e, algumas vezes, já fiquei no rádio com ele. Como também tenho a corrida de duplas da Stock Car, será uma jornada com mais tempo de pista e de buscar pódio nas duas corridas”, destacou Zezinho.

Campeão Mundial

Outra dupla anunciada esta semana pela SG28 Racing terá o campeão mundial de kart Matheus Morgatto ao lado de Enzo Bedani, atual vice-líder do campeonato.

“É um parceiro muito experiente e de muita qualidade. Tenho certeza que formaremos uma dupla muito forte”, destacou Bedani.

Matheus Morgatto tem participado de provas de kart no exterior e, aos poucos, atuado em categorias de turismo, já com experiência em corridas Endurance. No início do mês de agosto, Morgatto foi pódio da prova Endurance da Turismo Nacional, disputada em Santa Cruz do Sul. Para ele, a prova em Brasília servirá de preparação para a temporada 2027 da Stock Light.

“Feliz com o convite do Carlos SG e do Enzo Bedani para esta prova. Estou me preparando bastante para entender a dinâmica do carro, que eu nunca andei, além de buscar a melhor estratégia para a prova. É o primeiro passo para o que bem aí na próxima temporada”, contou Morgatto.

A corrida em Brasília terá transmissão ao vivo pelo BandSports, na TV por assinatura, além dos canais Terra, Esporte na Band e Stock Car Channel no YouTube, Portal Terra e app Racer TV.

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