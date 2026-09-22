Stock Light: Erick Schotten encara inédita corrida Endurance em dupla com Dennis Dirani em Brasília

Erick Schotten vai encarar uma jornada única em sua trajetória na Stock Light neste fim de semana, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). O piloto de 19 anos vai fazer parte do grid da primeira corrida endurance da história da categoria.

O jovem vai acelerar o carro #77 da W2 Racing ProGP em parceria com um convidado muito especial: o multicampeão brasileiro de kart, coach e amigo de longa data de Erick, Dennis Dirani. Com 78 pontos em disputa na capital federal durante a sexta e penúltima etapa da temporada 2026, a dupla tem como principal objetivo registrar uma robusta pontuação para fazer Schotten subir ainda mais na tabela do campeonato.

Com 224 pontos somados depois de uma campanha bem-sucedida em agosto, quando marcou um pódio na etapa de Curvelo (MG), Schotten subiu para a quarta colocação. A diferença que o separa da vice-liderança da tabela é residual: somente cinco pontos.

A estreia do piloto de Timbó em Brasília aconteceu em 2025, quando o autódromo foi reinaugurado após mais de dez anos de inatividade. Erick viveu um fim de semana de superação no Distrito Federal depois de enfrentar problemas na classificação, cenário que o colocou em último no grid de 22 carros. Mesmo assim, Schotten foi resiliente e recuperou 16 posições para terminar a primeira das três provas em sexto lugar. Na segunda corrida, o catarinense avançou 12 colocações para fechar no top-10 e, na disputa derradeira, novamente cruzou a linha de chegada em sexto.

A expectativa de Schotten para seu segundo fim de semana em Brasília é em ter uma campanha livre de percalços para poder almejar resultados que podem ser fundamentais para suas pretensões nesta reta final de campeonato.

“Estou triplamente empolgado para esse fim de semana. Primeiro, por poder voltar a correr em Brasília. Depois, para voltar ao nosso carro em uma etapa tão especial e única como é a Endurance na Stock Light e também por ter a chance de correr com o Dennis, um parceiro de longa data. Nosso carro tem sido rápido ao longo da temporada, sobretudo em ritmo de corrida. Nosso objetivo é encaixar cada detalhe e conseguir uma ótima pontuação geral para subir ainda mais no campeonato. Estamos a apenas cinco pontos da segunda colocação, então o objetivo é chegar à vice-liderança. Temos uma oportunidade gigante pela frente”, disse o piloto.

Coach e um dos mentores da carreira de Erick, Dirani se mostrou muito grato ao amigo e projeta retribuir com muita entrega para ajudar o jovem piloto a alcançar seu principal objetivo em Brasília.

“Muito feliz pelo convite do Erick e pela oportunidade de acelerar neste fim de semana. Espero poder ajudá-lo com minha experiência para conquistar um grande resultado e fazê-lo subir no campeonato. Será uma jornada especial, cercado de bons amigos na W2, como o Serafin Jr., o Duda Pamplona, o Julio Taboas, o Erick e toda a família. Vai ser incrível compartilhar esse fim de semana com todos eles e, juntos, vamos trabalhar muito para entregar uma ótima etapa”, disse Dirani, que vai enfrentar rodada dupla no Distrito Federal, já que será o convidado de Zezinho Muggiati na corrida Endurance da Stock Car Pro Series, no domingo (27).

Formato diferenciado

Uma corrida especial exige uma forma de disputa diferente e igualmente inédita na história da Stock Light. Além da duração de duas horas, a prova traz algumas particularidades, como a obrigatoriedade de a tripulação cumprir três pit stops, com troca de pilotos a cada parada. A primeira delas tem de ser cumprida antes dos 40 minutos (um terço da disputa), e na sequência a dupla tem a liberdade para executar os dois pit stops seguintes.

Outro aspecto que chama a atenção e que pode até mudar os rumos do campeonato é a pontuação, com um total de 78 pontos em jogo. Somente no primeiro terço da corrida, o primeiro colocado vai somar 24 pontos, e quem vencer a Endurance da Stock Light em Brasília acrescentará 54 pontos à tabela.

Somente o piloto titular vai pontuar para o campeonato nesta sexta, penúltima e decisiva etapa. Os pontos somados pelo competidor na corrida Endurance não vão entrar no cálculo dos descartes, que ao término da primeira prova da etapa final, no fim de semana de 12 e 13 de dezembro, em Interlagos, vai desconsiderar as duas piores pontuações de cada piloto.

As ações de pista no traçado mais longo em atividade no automobilismo brasileiro, com 5.384 metros de extensão e 16 curvas, começam na quinta-feira, enquanto a sessão classificatória para definir o grid de largada está marcada para sexta-feira, a partir das 16h45. A corrida tem início previsto para 9h30 de sábado, com duas horas mais uma volta de duração.

A Stock Light conta com transmissão ao vivo pelo canal BandSports em TV por assinatura e no streaming pelos canais do YouTube do Terra, Esporte na Band e Stock Car, além do canal FAST Racer Brasil TV.

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