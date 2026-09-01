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Stock Light

Stock Light: João Bortoluzzi quer manter histórico de estreias em Curvelo

Piloto mira top 3 do campeonato para seguir na disputa pelo título.

Publicado:
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João Bortoluzzi quer voltar ao Top 3

Foto de: Ricardo Saibro

Pista nova é sinônimo de vitória para João Bortoluzzi. No próximo fim de semana o piloto catarinense vai acelerar pela primeira vez no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a quinta etapa da Stock Light, e espera repetir o feito conquistado na estreia em Cuiabá, na terceira etapa, quando conquistou duas vitórias em três corridas.

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“Estreia sempre tem uma preparação especial, com muito uso do simulador. Me parece ser uma pista muito boa para pilotar. Nos treinos, fiz bons tempos e acredito que encontrei um bom acerto para o time trabalhar no carro. Vamos com uma expectativa de repetir o que fizemos em Cuiabá”, revela o piloto.

Atual quinto colocado na classificação do campeonato, Bortoluzzi também mira a liderança da pontuação entre os estreantes, em que ocupa a vice-liderança.

“Temos vários objetivos para essa etapa, tanto no geral, quanto no rookie. Quero voltar ao top 3 e seguir vivo na luta pelo campeonato. Afinal, enquanto temos chances, vamos seguir lutando”, destacou o piloto da Garra Racing.

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

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