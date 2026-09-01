Stock Light: João Bortoluzzi quer manter histórico de estreias em Curvelo

Pista nova é sinônimo de vitória para João Bortoluzzi. No próximo fim de semana o piloto catarinense vai acelerar pela primeira vez no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), para a quinta etapa da Stock Light, e espera repetir o feito conquistado na estreia em Cuiabá, na terceira etapa, quando conquistou duas vitórias em três corridas.

“Estreia sempre tem uma preparação especial, com muito uso do simulador. Me parece ser uma pista muito boa para pilotar. Nos treinos, fiz bons tempos e acredito que encontrei um bom acerto para o time trabalhar no carro. Vamos com uma expectativa de repetir o que fizemos em Cuiabá”, revela o piloto.

Atual quinto colocado na classificação do campeonato, Bortoluzzi também mira a liderança da pontuação entre os estreantes, em que ocupa a vice-liderança.

“Temos vários objetivos para essa etapa, tanto no geral, quanto no rookie. Quero voltar ao top 3 e seguir vivo na luta pelo campeonato. Afinal, enquanto temos chances, vamos seguir lutando”, destacou o piloto da Garra Racing.

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!