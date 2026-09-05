Stock Light: Koenigkan comemora "ótimo" segundo lugar em Curvelo

Neste sábado, Gabriel Koenigkan deu um grande passo na disputa do título da Stock Light, na etapa de Curvelo. O piloto da W2 ProGp garantiu o segundo lugar na primeira prova da etapa com uma performance consistente.

Com o resultado, o brasiliense amplia a liderança do campeonato para 82 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, faltando apenas duas etapas para o fim da competição.

Partindo do segundo lugar do grid, Koenigkan fez uma largada conservadora e caiu para o terceiro lugar. Com um bom ritmo, o brasiliense se aproximou dos líderes e a 20 minutos para o fim, avançou para o segundo lugar.

A corrida seguia muito disputada e Gabriel começa a pressionar o líder quando o safety car foi acionado. Faltando apenas seis minutos para o final aconteceu a relargada com Koenigkan pressionando o líder da prova até a última curva, mas recebendo a bandeira quadriculada em uma importante segunda posição.

“Foi uma prova muito disputada, na largada tentei fugir da confusão, acabei caindo para terceiro, mas consegui me recuperar. No final da prova eu tinha um bom ritmo, tentei buscar a vitória, mas o segundo lugar foi um ótimo resultado já que meus concorrentes não tiveram um bom resultado nesta corrida. Amanhã largamos da pole position na segunda prova e vamos buscar a vitória e quem sabe ampliar ainda mais a nossa vantagem no campeonato", falou Koenigkan.

Neste domingo, os pilotos da Stock Light retornam ao traçado de 3.330 metros de extensão e 18 curvas para a disputa das duas provas que encerram a quinta etapa da competição. As corridas da Stock Light serão transmitidas ao vivo pelo Bandsports e canais digitais da categoria.

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