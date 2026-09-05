Stock Light: Koenigkan comemora "ótimo" segundo lugar em Curvelo
Líder do campeonato parte da primeira posição no grid da segunda prova da etapa
Gabriel Koenigkan (Stock Light 2026)
Foto de: Ricardo Saibro
Neste sábado, Gabriel Koenigkan deu um grande passo na disputa do título da Stock Light, na etapa de Curvelo. O piloto da W2 ProGp garantiu o segundo lugar na primeira prova da etapa com uma performance consistente.
Com o resultado, o brasiliense amplia a liderança do campeonato para 82 pontos de vantagem em relação ao vice-líder, faltando apenas duas etapas para o fim da competição.
Partindo do segundo lugar do grid, Koenigkan fez uma largada conservadora e caiu para o terceiro lugar. Com um bom ritmo, o brasiliense se aproximou dos líderes e a 20 minutos para o fim, avançou para o segundo lugar.
A corrida seguia muito disputada e Gabriel começa a pressionar o líder quando o safety car foi acionado. Faltando apenas seis minutos para o final aconteceu a relargada com Koenigkan pressionando o líder da prova até a última curva, mas recebendo a bandeira quadriculada em uma importante segunda posição.
“Foi uma prova muito disputada, na largada tentei fugir da confusão, acabei caindo para terceiro, mas consegui me recuperar. No final da prova eu tinha um bom ritmo, tentei buscar a vitória, mas o segundo lugar foi um ótimo resultado já que meus concorrentes não tiveram um bom resultado nesta corrida. Amanhã largamos da pole position na segunda prova e vamos buscar a vitória e quem sabe ampliar ainda mais a nossa vantagem no campeonato", falou Koenigkan.
Neste domingo, os pilotos da Stock Light retornam ao traçado de 3.330 metros de extensão e 18 curvas para a disputa das duas provas que encerram a quinta etapa da competição. As corridas da Stock Light serão transmitidas ao vivo pelo Bandsports e canais digitais da categoria.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR O'Reilly: Creed inicia Chase com vitória em Darlington
F4 Brasil: Starrett Bassani sobe ao pódio em Interlagos com Paulo Willemann
Turismo Nacional: Sena Jr comemora vitória após "corrida dura" em Curvelo
Stock Car: Rafael Suzuki conquista mais um top 10 na sprint e vai brigar pelo pódio no domingo em Curvelo
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.