Stock Light - Koenigkan comemora título antecipado: "Feliz com todo trabalho construído"

Gabriel Koenigkan é campeão da Stock Light 2026! O piloto brasiliense venceu o título na frente de seus torcedores, com uma corrida de antecedência, após concluir a corrida endurance no Autódromo Internacional Nelson Piquet na 4ª posição.

O piloto dividiu o cockpit do carro #7 da W2 Pro GP com seu coach, Gaetano Di Mauro. Os dois partiram da pole position após ótimo tempo do veterano, que ficou responsável por dar a largada. Após entrada de safety car na pista, o primeiro segmento terminou com a dupla na liderança, precisando de apenas 20 pontos para conquistar o título da Stock Light.

Sem a necessidade de arriscar tanto, a dupla andou com cautela. Koenigkan assumiu o volante por 40 minutos e manteve a liderança. Depois, o brasiliense ficou responsável por pilotar os últimos 12 minutos e concluir a prova em quarto lugar para se tornar campeão. Mais um grande feito para o jovem piloto, que também é bicampeão da Copa Brasil e medalhista de prata no FIA Motorsport Games.

O título da Stock Light proporciona uma premiação de R$ 2,5 milhões de reais em ajuda de custo para o piloto subir para a Stock Car Pro Series. Koenigkan está tendo a primeira experiência na categoria principal neste fim de semana, dividindo o volante com Arthur Leist pelo endurance da Stock Car e ficando ainda mais credenciado para assumir uma vaga permanente no ano que vem.

A última etapa da Stock Light em 2026 será em Interlagos, entre os dias 11 e 13 de dezembro, para Koenigkan apenas comemorar e cumprir tabela.

“Antes de tudo, queria agradecer à Deus por toda honra e glória. Estou todo feliz, por tanto o trabalho que construímos desde o ano passado. É meu segundo ano andando nesse tipo de carro e consegui isso. Agradeço a toda a equipe e ao Gaetano por ter me ajudado a ser campeão este ano, assim como ajudei ele no ano passado”, falou Koenigkan.

"Fico muito feliz, ele trabalhou bastante nesse ano e é merecedor de tudo isso. Fizemos uma linda corrida hoje para cravar o campeonato, acabou saindo da nossa mão nesse final mesmo com o carro mais rápido, mas o nosso objetivo era o título e conseguimos isso com maestria. Agradeço a W2 pelo carro e estou muito feliz. Agora espero o Gabriel na Stock!", completou Di Mauro.

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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