Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília
Alexandre Bastos e Felipe Baptista foram os mais rápidos na primeira atividade da etapa. Classificação e corrida acontecem neste sábado após ajuste na programação
Koenigkan e Di Mauro
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Light completou nesta sexta-feira (25) os dois primeiros treinos oficiais da sexta etapa da temporada 2026, no Autódromo Internacional de Brasília. Em um fim de semana disputado em formato endurance, os pilotos Alexandre Bastos e Felipe Baptista, que formam dupla do carro #116, lideraram a atividade de quinta-feira, enquanto a dupla Gabriel Koenigkan e Gaetano Di Mauro (#7) fechou o segundo treino na primeira posição.
O primeiro treino oficial foi realizado na tarde de quinta-feira (24), com pista molhada. Bastos e Baptista, no carro #116, registraram 2min16s985 e terminaram na frente. Vinicius Papareli e Rafael Martins (#218) ficaram em segundo, com 2min18s651, enquanto Enzo Bedani e Matheus Morgatto (#98) completaram os três primeiros, com 2min19s049.
Nesta sexta-feira, com melhores condições de pista, os tempos baixaram consideravelmente. Koenigkan e Di Mauro colocaram o carro #7 no topo da tabela ao marcarem 2min01s036. Bedani e Morgatto terminaram em segundo, com 2min02s514, enquanto Juninho Berlanda e Gabriel Casagrande (#17) ficaram com a terceira posição, com 2min02s987.
Alexandre Bastos e Felipe Baptista, líderes da primeira atividade, apareceram em quarto no segundo treino, com 2min03s203. Enzo Nienkotter e Sergio Sette Câmara completaram os cinco primeiros, apenas 0s062 atrás da dupla do carro #116.
A classificação da Stock Light estava prevista originalmente para esta sexta-feira. Após um ajuste na programação do evento, a atividade foi transferida para este sábado (26), quando será definido o grid de largada e disputada a prova da sexta etapa da temporada – dessa vez no formato endurance, com duas horas de duração.
Resultado do 1º Treino Oficial – Stock Light – Brasília
1º – Alexandre Bastos/Felipe Baptista (#116), 2min16s985
2º – Vinicius Papareli/Rafael Martins (#218), +1s666
3º – Enzo Bedani/Matheus Morgatto (#98), +2s064
4º – Augusto Sangalli/Leonardo Reis (#88), +2s535
5º – Luis Trombini/Zezinho Muggiati (#63), +5s369
6º – Fausto Filho/Sergio Jimenez (#12), +6s565
7º – Enzo Falquete/Firas Fahs (#99), sem tempo
8º – Dorivaldo Gondra/Raphael Teixeira (#37), sem tempo
9º – João Bortoluzzi/Raphael Abbate (#80), sem tempo
10º – Enzo Nienkotter/Sergio Sette Câmara (#14), sem tempo
11º – Gabriel Koenigkan/Gaetano Di Mauro (#7), sem tempo
12º – Erick Schotten/Dennis Dirani (#77), sem tempo
13º – Juninho Berlanda/Gabriel Casagrande (#17), sem tempo
14º – Lucas Moura/Arthur Gama (#15), sem tempo
15º – Victor Tieri/Nelson Piquet Jr. (#33), sem tempo
16º – Kaka Magno/Pedro Lozov (#26), sem tempo
17º – Carlos Gomes/Thiago Riberi (#52), sem tempo
Resultado do 2º Treino Oficial – Stock Light – Brasília
1º – Gabriel Koenigkan/Gaetano Di Mauro (#7), 2min01s036
2º – Enzo Bedani/Matheus Morgatto (#98), +1s478
3º – Juninho Berlanda/Gabriel Casagrande (#17), +1s951
4º – Alexandre Bastos/Felipe Baptista (#116), +2s167
5º – Enzo Nienkotter/Sergio Sette Câmara (#14), +2s229
6º – Augusto Sangalli/Leonardo Reis (#88), +2s311
7º – Erick Schotten/Dennis Dirani (#77), +2s547
8º – Victor Tieri/Nelson Piquet Jr. (#33), +2s779
9º – Luis Trombini/Zezinho Muggiati (#63), +2s838
10º – Vinicius Papareli/Rafael Martins (#218), +2s892
11º – Kaka Magno/Pedro Lozov (#26), +3s113
12º – Enzo Falquete/Firas Fahs (#99), +3s325
13º – Fausto Filho/Sergio Jimenez (#12), +3s365
14º – Dorivaldo Gondra/Raphael Teixeira (#37), +3s874
15º – Lucas Moura/Arthur Gama (#15), +3s998
16º – João Bortoluzzi/Raphael Abbate (#80), +4s388
17º – Carlos Gomes/Thiago Riberi (#52), +4s881
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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