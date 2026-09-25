Stock Light: Koenigkan e Di Mauro são os mais velozes da sexta-feira em Brasília

A Stock Light completou nesta sexta-feira (25) os dois primeiros treinos oficiais da sexta etapa da temporada 2026, no Autódromo Internacional de Brasília. Em um fim de semana disputado em formato endurance, os pilotos Alexandre Bastos e Felipe Baptista, que formam dupla do carro #116, lideraram a atividade de quinta-feira, enquanto a dupla Gabriel Koenigkan e Gaetano Di Mauro (#7) fechou o segundo treino na primeira posição.

O primeiro treino oficial foi realizado na tarde de quinta-feira (24), com pista molhada. Bastos e Baptista, no carro #116, registraram 2min16s985 e terminaram na frente. Vinicius Papareli e Rafael Martins (#218) ficaram em segundo, com 2min18s651, enquanto Enzo Bedani e Matheus Morgatto (#98) completaram os três primeiros, com 2min19s049.

Nesta sexta-feira, com melhores condições de pista, os tempos baixaram consideravelmente. Koenigkan e Di Mauro colocaram o carro #7 no topo da tabela ao marcarem 2min01s036. Bedani e Morgatto terminaram em segundo, com 2min02s514, enquanto Juninho Berlanda e Gabriel Casagrande (#17) ficaram com a terceira posição, com 2min02s987.

Alexandre Bastos e Felipe Baptista, líderes da primeira atividade, apareceram em quarto no segundo treino, com 2min03s203. Enzo Nienkotter e Sergio Sette Câmara completaram os cinco primeiros, apenas 0s062 atrás da dupla do carro #116.

A classificação da Stock Light estava prevista originalmente para esta sexta-feira. Após um ajuste na programação do evento, a atividade foi transferida para este sábado (26), quando será definido o grid de largada e disputada a prova da sexta etapa da temporada – dessa vez no formato endurance, com duas horas de duração.

Resultado do 1º Treino Oficial – Stock Light – Brasília

1º – Alexandre Bastos/Felipe Baptista (#116), 2min16s985

2º – Vinicius Papareli/Rafael Martins (#218), +1s666

3º – Enzo Bedani/Matheus Morgatto (#98), +2s064

4º – Augusto Sangalli/Leonardo Reis (#88), +2s535

5º – Luis Trombini/Zezinho Muggiati (#63), +5s369

6º – Fausto Filho/Sergio Jimenez (#12), +6s565

7º – Enzo Falquete/Firas Fahs (#99), sem tempo

8º – Dorivaldo Gondra/Raphael Teixeira (#37), sem tempo

9º – João Bortoluzzi/Raphael Abbate (#80), sem tempo

10º – Enzo Nienkotter/Sergio Sette Câmara (#14), sem tempo

11º – Gabriel Koenigkan/Gaetano Di Mauro (#7), sem tempo

12º – Erick Schotten/Dennis Dirani (#77), sem tempo

13º – Juninho Berlanda/Gabriel Casagrande (#17), sem tempo

14º – Lucas Moura/Arthur Gama (#15), sem tempo

15º – Victor Tieri/Nelson Piquet Jr. (#33), sem tempo

16º – Kaka Magno/Pedro Lozov (#26), sem tempo

17º – Carlos Gomes/Thiago Riberi (#52), sem tempo

Resultado do 2º Treino Oficial – Stock Light – Brasília

1º – Gabriel Koenigkan/Gaetano Di Mauro (#7), 2min01s036

2º – Enzo Bedani/Matheus Morgatto (#98), +1s478

3º – Juninho Berlanda/Gabriel Casagrande (#17), +1s951

4º – Alexandre Bastos/Felipe Baptista (#116), +2s167

5º – Enzo Nienkotter/Sergio Sette Câmara (#14), +2s229

6º – Augusto Sangalli/Leonardo Reis (#88), +2s311

7º – Erick Schotten/Dennis Dirani (#77), +2s547

8º – Victor Tieri/Nelson Piquet Jr. (#33), +2s779

9º – Luis Trombini/Zezinho Muggiati (#63), +2s838

10º – Vinicius Papareli/Rafael Martins (#218), +2s892

11º – Kaka Magno/Pedro Lozov (#26), +3s113

12º – Enzo Falquete/Firas Fahs (#99), +3s325

13º – Fausto Filho/Sergio Jimenez (#12), +3s365

14º – Dorivaldo Gondra/Raphael Teixeira (#37), +3s874

15º – Lucas Moura/Arthur Gama (#15), +3s998

16º – João Bortoluzzi/Raphael Abbate (#80), +4s388

17º – Carlos Gomes/Thiago Riberi (#52), +4s881

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!