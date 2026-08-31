Stock Light: Luís Trombini estreia em Curvelo e encara desafio técnico em busca de evolução
Piloto do Chevrolet #63 da SG28 Racing chega motivado para a quinta etapa da temporada 2026 e destaca as características do traçado misto do Circuito dos Cristais
Luis Trombini (Ricardo Saibro/SigCom)
O piloto paranaense Luís Trombini, de 21 anos, chega à quinta etapa da temporada 2026 da Stock Light motivado para seguir evoluindo no campeonato. Ao volante do Chevrolet #63 da SG28 Racing, o piloto encara neste fim de semana o desafio de estreia no traçado misto do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), em três corridas que marcam mais uma importante oportunidade para somar pontos e avançar na classificação.
A etapa acontece em um momento de evolução para Trombini e o objetivo é aproveitar o trabalho realizado junto à SG28 Racing para buscar resultados ainda melhores em Curvelo. “Estamos trabalhando bastante desde a última etapa e queremos continuar nessa crescente. Cada etapa traz novos desafios, e estamos analisando tudo o que aconteceu nas últimas corridas para chegar a Curvelo ainda mais preparados”, destacou o piloto.
O traçado misto de Curvelo, localizado no complexo do Circuito dos Cristais, em Minas Gerais, é reconhecido como um dos circuitos mais técnicos, longos e desafiadores do automobilismo brasileiro. Com 4.420 metros de extensão e 18 curvas, sendo 11 para a esquerda e sete para a direita, o circuito apresenta uma característica bastante particular: um desnível de aproximadamente 30 metros ao longo da volta.
A combinação de aclives, declives e diferentes tipos de curvas exige precisão, concentração e um bom equilíbrio do carro. Considerado um traçado de média velocidade, com voltas longas, Curvelo também impõe uma exigência física e mental elevada aos pilotos.
“É uma pista que exige bastante. A volta é longa, são muitas curvas e ainda temos as mudanças de elevação, com subidas e descidas que deixam o traçado ainda mais técnico. Você precisa estar muito concentrado e ter um carro equilibrado para conseguir manter um ritmo forte do começo ao fim da volta”, explicou o piloto do Chevrolet #63.
Para Trombini, a adaptação ao circuito e a capacidade de encontrar o melhor acerto para o carro serão fundamentais para o desempenho da equipe ao longo das atividades. “Cada detalhe acaba fazendo diferença em uma pista como Curvelo. Vamos precisar aproveitar muito bem os treinos para entender o comportamento do carro em cada setor e buscar o melhor acerto possível. A expectativa é fazer uma boa classificação e transformar esse trabalho em bons resultados nas corridas”, completou.
FOCO NA REGULARIDADE
Com a temporada avançando, a regularidade passa a ter ainda mais importância para Trombini. O piloto destaca o aprendizado acumulado nas primeiras etapas e acredita que a evolução do conjunto piloto, carro e equipe pode resultar em uma segunda metade de campeonato ainda mais competitiva.
“A Stock Light é um campeonato muito competitivo e estamos aprendendo a cada etapa. O trabalho com a SG28 Racing tem sido muito importante para essa evolução. Precisamos continuar buscando pequenos ganhos em cada sessão e aproveitar todas as oportunidades durante as corridas”, afirmou.
A expectativa para Curvelo é manter o ritmo apresentado nas últimas provas e buscar uma classificação mais próxima dos primeiros colocados, criando condições para disputar posições importantes durante as corridas.
“Estamos confiantes e muito motivados. Queremos fazer uma bela etapa desde o primeiro treino, buscar uma boa posição no grid e, principalmente, ter consistência nas corridas. O objetivo é somar o máximo de pontos possível e seguir avançando no campeonato”, finalizou.
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