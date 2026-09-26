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Stock Light

Stock Light: Novo campeão, Koenigkan é celebrado por colegas de grid no pódio

Piloto brasiliense confirmou antecipadamente o título, garantindo a vaga na Stock Pro no ano que vem; Luis Trombini e Zezinho Muggiati venceram a corrida no formato endurance

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Campeão antecipado, Koenigkan foi celebrado por pilotos da Stock Pro no pódio

Campeão antecipado, Koenigkan foi celebrado por pilotos da Stock Pro no pódio

Foto de: Rafael Gagliano

Gabriel Koenigkan é o campeão da Stock Light em 2026! O piloto brasiliense confirmou antecipadamente a conquista neste sábado (26), no Autódromo Internacional de Brasília, após uma corrida no formato endurance de duas horas marcada por estratégias, paradas obrigatórias e intervenções do safety car.

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Ainda emocionado no pódio, o novo campeão foi celebrado pelos futuros rivais da Stock Car Pro Series, contra os quais disputará no ano que vem. Com o título, Koenigkan também assegurou a vaga na “Academia Stock Car”, nova equipe que será formada para a formação de pilotos, mecânicos e engenheiros na principal categoria do automobilismo brasileiro. Ao lado de Gaetano Di Mauro, Koenigkan terminou a prova na terceira colocação e assegurou o título antes da etapa final, em Interlagos. 

Koenigkan e Di Mauro largaram da pole position e mantiveram a liderança no início da corrida. Enzo Bedani e Matheus Morgatto seguiam na segunda colocação, enquanto Vinicius Papareli e Rafael Martins completavam os três primeiros. 

Na volta 16, Gabriel Casagrande, que dividiu o carro com Juninho Berlanda, saiu da pista e provocou a entrada do safety car. Com a neutralização, os competidores que ainda precisavam realizar a primeira parada obrigatória, antes do fim do primeiro estágio da prova, aproveitaram para seguir aos boxes. 

A relargada aconteceu na volta 20, ainda com Koenigkan na liderança. A passagem marcou também o encerramento do primeiro estágio da etapa de endurance. Ao lado de Di Mauro, o brasiliense ficou com a vitória no segmento e acrescentou 20 pontos à campanha pelo título. Enzo Bedani/Matheus Morgatto terminaram em segundo, a 0s643, enquanto Vinicius Papareli/Rafael Martins foram os terceiros, a 1s947. 

Na volta 23, Matheus Morgatto superou Koenigkan e assumiu a liderança. Com os pontos necessários para o campeonato encaminhados, o brasiliense passou a administrar a corrida. Uma nova intervenção do safety car aconteceu na volta 35, após Felipe Baptista, parceiro de Alexandre Bastos, sair da pista e ficar preso na caixa de brita. 

A relargada foi autorizada a pouco mais de 24 minutos do fim. Gaetano Di Mauro, que havia assumido o cockpit de Koenigkan, aparecia na liderança, com Vinicius Papareli em segundo e Erick Schotten/Dennis Dirani na terceira colocação. 

A 12 minutos da bandeirada, Di Mauro retornou aos boxes para o cumprimento da última parada obrigatória e entregou novamente o carro a Koenigkan. Com a sequência das paradas, Luis Trombini/Zezinho Muggiati assumiram a liderança, seguidos por Fausto Filho/Sergio Jimenez. Koenigkan aparecia em terceiro, posição suficiente para assegurar matematicamente o campeonato. 

“Foi um excelente fim de semana. Tivemos parentes, convidados, toda a equipe presente e o Zezinho com a gente em todos os treinos. Fomos evoluindo o carro durante todo o fim de semana e conseguimos a nossa primeira vitória na Stock Light. Esse é o plano, estamos no último degrau antes da categoria principal e seguimos crescendo cada vez mais. Só tenho a agradecer aos patrocinadores, à equipe e a todos que fizeram parte desse resultado. Agora é comemorar e pensar em Interlagos”, comemorou Trombini. 
 
“Foi como voltar no tempo. Saí da Stock Light como campeão em 2023 e retornar, ainda mais vencendo ao lado do Luis, que é meu amigo desde criança, foi muito especial. Nossas famílias são amigas e foi muito bom poder dividir o carro com ele e conquistar essa vitória. Estivemos rápidos durante todo o fim de semana, mas a estratégia foi crucial. Conseguimos abrir uma volta de vantagem, administrar e ainda acelerar forte no final. Foi nostálgico voltar a guiar esse carro e muito especial vencer novamente na Stock Light”, contou Muggiati. 

“É muito gratificante estar nessa posição. Só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou desde o começo. Tenho que agradecer ao Gaetano não só por hoje, mas por todos os conselhos, por tudo que a gente já viveu aqui dentro e por tudo que ele me ensina a cada dia. Obrigado a ele, à W2, ao Fran, pai do Gaetano, e a todos que cuidam da minha carreira. Estou muito feliz. A gente trabalha para isso a vida toda e é muito especial saber que vou estar no grid da Stock Car no ano que vem. Cresci acompanhando a categoria e esses pilotos sempre foram inspirações para mim, principalmente o Gaetano. Vai ser muito especial”, comemorou Koenigkan. 
 
“O Gabriel merece muito. Ele construiu tudo isso durante o campeonato, ao longo de todo o ano. É um menino que ainda vai dar muito trabalho para a gente no futuro. Fico muito feliz de ter vivido esse momento com ele e de saber que agora está em um lugar que merece”, destacou Gaetano Di Mauro. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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