Stock Light pode ter campeão após prova inédita de endurance em Brasília
Penúltima etapa da temporada terá pilotos titulares e convidados dividindo os carros na primeira corrida de longa duração da história da categoria
Stock Light
Foto de: Marcelo Machado de Melo
A Stock Light entra em uma fase decisiva da temporada 2026 com um desafio inédito. A categoria desembarca em Brasília (DF) para a sexta e penúltima etapa do campeonato, que será disputada entre os dias 24 e 26 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, e terá como principal atração a primeira corrida Endurance de sua história.
Após cinco etapas e 15 corridas disputadas, Gabriel Koenigkan chega à capital federal na liderança do campeonato, com 354 pontos. O piloto abriu vantagem na primeira posição, enquanto a disputa logo atrás segue bastante equilibrada. Enzo Bedani é o segundo colocado, com 229 pontos, apenas quatro à frente de Alexandre Bastos, terceiro (225). Brasiliense, Koenigkan terá ainda a possibilidade de conquistar antecipadamente o título da temporada em casa. O piloto da W2 Pro GP precisa somar 44 pontos em Brasília para garantir o campeonato, independentemente dos resultados dos adversários. Na prática, basta terminar a corrida de endurance na segunda colocação para assegurar o título
Erick Schotten aparece na quarta posição, com 224 pontos, seguido por João Bortoluzzi, 222, e Vinicius Papareli, 218. Assim, apenas 11 pontos separam Bedani, segundo colocado, de Papareli, sexto, às vésperas das duas últimas etapas da temporada.
Koenigkan também lidera o campeonato entre os estreantes, com 362 pontos somados, e poderá assegurar antecipadamente em casa os dois títulos da temporada. João Bortoluzzi e Alexandre Bastos dividem a segunda posição da classificação da divisão, ambos com 258, enquanto Enzo Falquete aparece na sequência somando 232 pontos.
Curvelo antecedeu desafio de longa duração
A Stock Light chega a Brasília após a passagem pelo Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), onde Bastos foi o principal destaque da quinta etapa da temporada. O piloto venceu duas das três corridas do fim de semana, incluindo sua primeira vitória na categoria. Líder do campeonato, Koenigkan completou a lista de vencedores ao triunfar na corrida 2.
Bastos abriu o fim de semana vencendo a corrida 1, seguido por Koenigkan e Vinicius Papareli. Na corrida 2, Koenigkan foi o vencedor, com Schotten em segundo e Augusto Sangalli em terceiro. Bastos voltou ao lugar mais alto do pódio na corrida 3, desta vez seguido por Fausto Filho, que terminou apenas 0s203 atrás, e Falquete.
O resultado em Minas Gerais encerrou a sequência de etapas no formato convencional antes de uma mudança de dinâmica em Brasília. Em vez das três corridas normalmente realizadas em um fim de semana, pilotos e equipes terão pela frente uma única prova de longa duração.
A corrida em Brasília terá duas horas mais uma volta e será disputada no sábado (26), com largada prevista para as 9h33. Pela primeira vez na história da Stock Light, os pilotos titulares dividirão seus carros com convidados em uma prova Endurance.
Duplas Stock Light – Endurance
Car Racing
#88 – Augusto Sangalli/ Léo Reis
#116 – Alexandre Bastos/ Felipe Baptista
Garra Racing 1
#80 – João Bortoluzzi/ Raphael Abbate
#111 – Leonardo Rufino/ ainda a ser anunciado
Garra Racing 2
#16 – Mathias de Valle/ ainda a ser anunciado
#52 – Carlos Gomes/ Thiago Riberi
MForce
#8 – Richard Annunziata/ ainda a ser anunciado
#99 – Enzo Falquete/ Firas Fahs
RTR Racing
#218 – Vinicius Papareli/ Rafael Martins
RTR Sport Team
#12 – Fausto Filho/ Sergio Jimenez
SG28 Academy
#14 – Enzo Nienkotter/ Sérgio Sette Câmara
SG28 Pro Racing Team
#98 – Enzo Bedani/ Matheus Morgatto
SG28 Racing
#17 – Juninho Berlanda/ Gabriel Casagrande
#63 – Luis Trombini/ Zezinho Muggiati
W2 Racing
#7 – Gabriel Koenigkan/ Gaetano Di Mauro
#15 – Lucas Moura/ Arthur Gama
#26 – Kaka Magno/ Diego Lozov
#33 – Victor Tieri/ Nelson Piquet Jr.
#77 – Erick Schotten/ Dennis Dirani
FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F4 Brasil estreia em Brasília com argentino na liderança
Toque tira chance de vitória, mas Alfredinho Ibiapina carimba vaga nos playoffs da NASCAR Brasil
Stock Car: Cacá Bueno anuncia Sérgio Ramalho para disputa de etapa endurance em Brasília
Companheiro de Câmara na F2, Durksen completa primeiro teste da F1 com Mercedes em Portimão
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.