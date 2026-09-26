Stock Light: Trombini/Muggiati vencem em Brasília e Koenigkan conquista título
Etapa Endurance foi marcada por duas bandeiras amarelas e muitas escapadas da pista
A Stock Light correu na manhã deste sábado em Brasília, cumprindo a etapa Endurance da categoria e fechando o campeonato de 2026 com título de Gabriel Koenigkan.
Gabriel Koenigkan e Gaetano di Mauro garantiram a pole position e o carro #7 fez uma ótima largada, conseguindo manter a ponta enquanto os rivais disputavam por posições mais atrás.
O grid sofreu algumas alterações e ultrapassagens, inclusive com o carro #17 de Juninho Berlanda e Gabriel Casagrande perdendo a terceira posição para o monoposto #218.
Cerca de 16 minutos depois da largada, Carlos Gomes escapou da pista e rodou, mas sem acionar uma bandeira amarela no traçado.
Lucas Moura e Arthur Gama foram os primeiros a fazerem a troca de pilotos, enquanto a equipe de Moura analisava o monoposto e checava as chances de conseguirem voltar para a disputa.
O primeiro safety car da corrida foi causado por uma escapada de Gabriel Casagrande faltando 1h28min para o fim da etapa. As duplas aproveitaram o momento para fazerem suas trocas e perderem menos tempo na pista.
Na relargada, Koenigkan conseguiu se manter à frente, enquanto Felipe Baptista concluía algumas ultrapassagens para terminar a primeira parte da prova em quarto. O carro #7 acabou sendo ultrapassado dentro de duas voltas por Matheus Morgatto.
Faltando uma hora para o fim da prova, Abatte e Jimenez se envolveram em uma batida, com os dois carros sendo colocados sob investigação. A dupla do carro #12 foi punida com um drive-through.
Cinco minutos depois, Koenigkan usou o boost para reassumir a liderança da prova sobre Morgatto. As próximas trocas de pilotos aconteceram faltando cerca de 50 minutos para o fim da corrida.
Outro safety car foi acionado quando Baptista escapou da pista e parou o carro na brita e foi retirado faltando 25 minutos. Gaetano conseguiu se manter à frente dos rivais, enquanto o carro de Papareli e Martins fez a ultrapassagem para aparecer em segundo.
O monoposto #7 teve uma parada mais longa faltando 12 minutos para o fim da corrida e foi assim que os pilotos acabaram perdendo a liderança da etapa. Nesse momento, o carro #63 assumiu a ponta.
O cronômetro fechou com Trombini e Muggiati à frente dos rivais, mas Koenigkan garantiu o título de 2026 terminando na terceira posição, logo atrás de Fausto Filho e Sergio Jimenez.
|Posição
|Nº
|Pilotos
|Gap
|1
|63
|L. Trombini / Z. Mugiati
|Líder
|2
|12
|F. Filho / S. Jimenez
|+1 volta
|3
|7
|G. Koenigan / G. Di Mauro
|+1 volta
|4
|33
|Victor Tieri / N. Piquet Jr.
|+1 volta
|5
|98
|E. Bedani / M. Morgatto
|+1 volta
|6
|15
|L. Moura / A. Gama
|+1 volta
|7
|18
|V. Papareli / R. Martins
|+1 volta
|8
|99
|E. Falquete / F. Fahs
|+2 voltas
|9
|26
|K. Magno / P. Lozov
|+3 voltas
|10
|37
|D. Gondra / T. Teixeira
|+5 voltas
|11
|88
|A. Sangalli / L. Reis
|+6 voltas
|12
|52
|G. Gomes / T. Riberi
|+8 voltas
|13
|77
|E. Schotten / D. Dirani
|+9 voltas
|14
|116
|A. Bastos / F. Baptista
|+17 voltas
|15
|80
|J. Bortoluzzi / R. Abbate
|+22 voltas
|16
|14
|E. Nenkotter / S. Sette Câmara
|+23 voltas
|17
|17
|J. Berland / C. Gasparinde
|+38 voltas
MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK
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