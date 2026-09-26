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Stock Light

Stock Light: Trombini/Muggiati vencem em Brasília e Koenigkan conquista título

Etapa Endurance foi marcada por duas bandeiras amarelas e muitas escapadas da pista

Publicado:
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A Stock Light correu na manhã deste sábado em Brasília, cumprindo a etapa Endurance da categoria e fechando o campeonato de 2026 com título de Gabriel Koenigkan.

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Gabriel Koenigkan e Gaetano di Mauro garantiram a pole position e o carro #7 fez uma ótima largada, conseguindo manter a ponta enquanto os rivais disputavam por posições mais atrás.

O grid sofreu algumas alterações e ultrapassagens, inclusive com o carro #17 de Juninho Berlanda e Gabriel Casagrande perdendo a terceira posição para o monoposto #218.

Cerca de 16 minutos depois da largada, Carlos Gomes escapou da pista e rodou, mas sem acionar uma bandeira amarela no traçado.

Lucas Moura e Arthur Gama foram os primeiros a fazerem a troca de pilotos, enquanto a equipe de Moura analisava o monoposto e checava as chances de conseguirem voltar para a disputa.

O primeiro safety car da corrida foi causado por uma escapada de Gabriel Casagrande faltando 1h28min para o fim da etapa. As duplas aproveitaram o momento para fazerem suas trocas e perderem menos tempo na pista.

Na relargada, Koenigkan conseguiu se manter à frente, enquanto Felipe Baptista concluía algumas ultrapassagens para terminar a primeira parte da prova em quarto. O carro #7 acabou sendo ultrapassado dentro de duas voltas por Matheus Morgatto.

Faltando uma hora para o fim da prova, Abatte e Jimenez se envolveram em uma batida, com os dois carros sendo colocados sob investigação. A dupla do carro #12 foi punida com um drive-through.

Cinco minutos depois, Koenigkan usou o boost para reassumir a liderança da prova sobre Morgatto. As próximas trocas de pilotos aconteceram faltando cerca de 50 minutos para o fim da corrida.

Outro safety car foi acionado quando Baptista escapou da pista e parou o carro na brita e foi retirado faltando 25 minutos. Gaetano conseguiu se manter à frente dos rivais, enquanto o carro de Papareli e Martins fez a ultrapassagem para aparecer em segundo.

O monoposto #7 teve uma parada mais longa faltando 12 minutos para o fim da corrida e foi assim que os pilotos acabaram perdendo a liderança da etapa. Nesse momento, o carro #63 assumiu a ponta.

O cronômetro fechou com Trombini e Muggiati à frente dos rivais, mas Koenigkan garantiu o título de 2026 terminando na terceira posição, logo atrás de Fausto Filho e Sergio Jimenez.

Posição Pilotos Gap
1 63 L. Trombini / Z. Mugiati Líder
2 12 F. Filho / S. Jimenez +1 volta
3 7 G. Koenigan / G. Di Mauro +1 volta
4 33 Victor Tieri / N. Piquet Jr. +1 volta
5 98 E. Bedani / M. Morgatto +1 volta
6 15 L. Moura / A. Gama +1 volta
7 18 V. Papareli / R. Martins +1 volta
8 99 E. Falquete / F. Fahs +2 voltas
9 26 K. Magno / P. Lozov +3 voltas
10 37 D. Gondra / T. Teixeira +5 voltas
11 88 A. Sangalli / L. Reis +6 voltas
12 52 G. Gomes / T. Riberi +8 voltas
13 77 E. Schotten / D. Dirani +9 voltas
14 116 A. Bastos / F. Baptista +17 voltas
15 80 J. Bortoluzzi / R. Abbate +22 voltas
16 14 E. Nenkotter / S. Sette Câmara +23 voltas
17 17 J. Berland / C. Gasparinde +38 voltas

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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