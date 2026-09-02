Stock Light: Vice-líder, Bedani quer primeira vitória na estreia da categoria em Curvelo

A Stock Light vai acelerar pela primeira vez, sob essa denominação, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), no próximo fim de semana, de 4 a 6 de setembro, com a disputa de três corridas e a expectativa pela ampliação da lista de candidatos ao título. A SG28 Racing colocará seus quatro pilotos na pista em busca de pontos, pódios e da primeira vitória na temporada.

O time de pilotos terá Enzo Bedani, Luis Trombini, Juninho Berlanda e Enzo Nienkotter, que vivem situações distintas na temporada e terão mais uma oportunidade de comprovarem seus talentos.

Bedani é o vice-líder da temporada com uma boa margem de pontos para o terceiro colocado. No entanto, ele conta com os resultados em Curvelo para encostar no líder e ampliar as condições de disputa pelo título.

“É uma pista nova para todo mundo, com características diferentes do que estamos acostumados. Pelo que vi no simulador, são poucos pontos de ultrapassagem, o que aumenta a importância do quali. Expectativa lá em cima para a etapa e para diminuir os pontos para a liderança”, afirmou.

Trombini tem boas chances de figurar no top 5 da classificação se obtiver bons resultados em Curvelo. O piloto usou o intervalo de 40 dias sem corridas para intensificar a preparação.

“Foram semanas bem intensas, com bastante simulador, treinos físicos e foco total na etapa em Curvelo. Nunca andei lá, mas é um traçado bem técnico e bastante desafiador, principalmente no primeiro setor, então sabemos que vai exigir bastante adaptação e concentração desde os primeiros treinos. Mesmo sendo uma pista nova para mim, tenho certeza de que vamos pegar a mão do traçado rápido, trabalhar bem durante o fim de semana e buscar um grande resultado”.

O catarinense Enzo Nienkötter irá ‘desbloquear’ mais um traçado em sua temporada de estreia. O piloto tem demonstrado evolução nas primeiras etapas e aposta em seguir o processo no traçado mineiro.

“Estou com as expectativas altas para essa etapa e espero continuar evoluindo e buscando resultados cada vez melhores. Já estou entendendo muito melhor o carro em comparação ao início do ano, e acredito que isso será importante. É uma pista nova para mim, onde ainda não tive a oportunidade de andar, mas acredito que tudo vai ocorrer bem e que podemos ter uma etapa positiva”, declarou.

Único piloto da equipe a já ter andado na pista mineira, Juninho Berlanda quer usar a experiência como aliada na busca por um pódio: “Já tive a oportunidade de andar em Curvelo em 2019 de Turismo Nacional, estou bem ansioso pra ver como o Stock Light se comporta na pista. É uma pista bem técnica e difícil de ultrapassagens, com certeza uma classificação boa vai ser interessante e vamos em busca do nosso pódio!”.

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