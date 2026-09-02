Stock Light volta a Curvelo nove anos após última passagem pelo Circuito dos Cristais
Com o campeonato indo para a reta final, apenas 26 pontos separam cinco pilotos entre a terceira e a sétima posições da classificação
Foto de: Marcelo Machado de Melo
Nove anos após a última passagem pelo Circuito dos Cristais, a Stock Light está de volta a Curvelo (MG). Nos dias 5 e 6 de setembro, a categoria disputa a quinta etapa da temporada 2026, com três corridas programadas no traçado mineiro de 3.330 metros e 16 curvas.
A última visita aconteceu em julho de 2017, quando a atual Stock Light ainda levava o nome de Campeonato Brasileiro de Turismo. Naquele fim de semana, duas corridas foram disputadas no traçado mineiro e ambas terminaram com o mesmo vencedor: Marco Cozzi, que deixou Curvelo com 100% de aproveitamento.
O retorno acontece em um momento de disputas importantes na classificação. Após quatro etapas e 12 corridas realizadas, Gabriel Koenigkan, da W2 Racing, lidera o campeonato com 285 pontos. Enzo Bedani, da SG28 Pro Racing Team, ocupa a segunda posição, com 215, enquanto Vinicius Papareli, da RTR Racing, é o terceiro, com 185.
A partir daí, as diferenças diminuem. Victor Tieri e João Bortoluzzi chegam a Curvelo empatados com 174 pontos, enquanto Erick Schotten soma 164 e Alexandre Bastos aparece com 159. Assim, apenas 26 pontos separam Papareli, terceiro colocado, de Bastos, sétimo, colocando cinco pilotos em uma faixa estreita da tabela antes das três provas do fim de semana.
Enzo Falquete ocupa a oitava posição, com 147 pontos, seguido por Luis Trombini, com 144, e Augusto Sangalli, com 112, completando os dez primeiros.
Três vencedores em 12 corridas
As quatro primeiras etapas da temporada tiveram apenas três vencedores diferentes. Koenigkan soma cinco triunfos, Tieri venceu quatro vezes e Bortoluzzi conquistou três vitórias. Juntos, os três dividiram o lugar mais alto do pódio nas 12 corridas realizadas até aqui.
A regularidade, porém, mantém outros pilotos entre os primeiros colocados. Bedani ocupa a vice-liderança, com 215 pontos, enquanto Papareli aparece em terceiro, com 185. Tieri e Bortoluzzi vêm logo atrás, empatados com 174 pontos, na quarta e quinta colocações, respectivamente.
Disputa entre estreantes
O campeonato reservado aos estreantes também chega a Curvelo com diferenças pequenas em parte das primeiras posições. Koenigkan lidera com 292 pontos, seguido por Bortoluzzi, com 202. Bastos ocupa o terceiro lugar, com 191, Falquete aparece em quarto, com 185, e Tieri é o quinto, com 183.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Stock Light: Vice-líder, Bedani quer primeira vitória na estreia da categoria em Curvelo
F4 divide Interlagos com a Porsche Cup e Hahn e Mesquita miram salto na tabela
Felipe Fraga volta a Curvelo na liderança da Stock Car
Stock Light volta a Curvelo nove anos após última passagem pelo Circuito dos Cristais
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.