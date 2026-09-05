Victor Tieri e Gabriel Koenigkan conquistam poles da Stock Light em Curvelo

Victor Tieri e Gabriel Koenigkan dividiram as poles da Stock Light nesta sexta-feira (4), no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG). Tieri foi o mais rápido no Q1, com 1min24s246, e garantiu a primeira posição no grid da corrida 1. No Q2, Koenigkan marcou 1min24s324 e conquistou a pole para a corrida 2 da quinta etapa da temporada.

A primeira parte da classificação teve Tieri na frente, seguido por Koenigkan, Alexandre Bastos e Juninho Berlanda. Apenas 0s605 separaram os oito primeiros colocados, que avançaram para o Q2.

“Estou muito feliz. É especial conquistar mais uma pole e ainda ver a equipe fazer uma dobradinha, com o Gabriel garantindo a pole no Q2. O calor foi muito forte e tanto eu quanto o carro sofremos bastante, mas conseguimos encaixar tudo. Agora vamos trabalhar para converter essa pole em um bom resultado na corrida”, destacou Victor Tieri.

No Q2, Koenigkan assumiu a primeira posição e assegurou a pole para a segunda corrida do fim de semana. Erick Schotten terminou em segundo, com Augusto Sangalli e Berlanda completando as duas primeiras filas. Tieri não registrou volta rápida na sessão.

“Foi muito bom. Em algumas etapas conseguimos ser fortes no Q1, em outras no Q2, e desta vez conseguimos encaixar a volta para fazer a pole no Q2. No Q1 também tínhamos um potencial muito bom, mas acabei errando um pouco a volta e a pista estava muito quente, o que dificultou bastante. No fim, saímos com um P2 e um P1, um resultado muito importante para o campeonato. Agora é aproveitar essa vantagem e seguir trabalhando para somar o máximo de pontos nas corridas”, destacou Koenigkan.

Koenigkan lidera preparação

Líder do campeonato, Koenigkan também esteve entre os destaques dos treinos que antecederam a classificação. O piloto foi o mais rápido tanto no treino de estreantes, realizado na quinta-feira, quanto na segunda sessão de treinos livres, esta com todos os pilotos na pista, realizada na sexta.

No treino de rookies, Koenigkan marcou 1min25s564, seguido por Augusto Sangalli e Juninho Berlanda. Na atividade de sexta-feira, melhorou para 1min24s851, com Vinicius Papareli e Berlanda na sequência.

A Stock Light disputa a primeira corrida da quinta etapa neste sábado (5), às 10h53. No domingo (6), a programação será completada com a Corrida 2, às 13h53, e a Corrida 3, às 14h33.

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