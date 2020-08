VÍDEO: Piloto da Stock Light capota em Interlagos

O piloto Dante Fibra, estreante da Stock Light, sofreu um acidente assustador nos últimos minutos da etapa de Interlagos da categoria, após uma falha nos freios.

O carro de Dante ficou seu freio no final da reta oposta e o piloto não conseguiu reduzir a velocidade, com isso ele foi para a caixa de brita e acabou capotando o carro. Felizmente, o piloto não sofreu ferimentos e está bem.

Veja o momento do acidente:

Veja galeria de imagens do acidente:

Galeria Lista Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 1 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 2 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 3 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 4 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 5 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 6 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 7 / 8 Foto de: Duda Bairros Dante Fibra capota na Stock Light em Interlagos 8 / 8 Foto de: Duda Bairros

