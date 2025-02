Bruna Tomaselli reforça SG28 Racing no grid da Stock Light 2025

Depois de uma temporada que culminou com a participação especial na Stock Car Pro Series, a catarinense Bruna Tomaselli confirmou a chegada na SG28 Racing para a temporada 2025 da Stock Light.

Ela se junta ao time que nasce da estrutura da equipe campeã da divisão de acesso no ano passado e que contará com Juninho Berlanda, Mathias de Valle e Lucca Zucchini.

Aos 27 anos, Bruna vai para sua terceira temporada na Stock Light. Com mais experiência e totalmente adaptada ao carro e à competição em si, Tomaselli busca estar entre os postulantes ao título e ao superprêmio oferecido ao campeão, o equivalente a R$ 2,5 milhões para ascender ao grid da Stock Car em 2026.

“Muito feliz em anunciar que esse ano vou estar junto com a SG28 Racing, atual equipe campeã, na Stock Light. Sei que é uma equipe que traz junto uma grande história e esse ano o time está ainda mais forte. Contente em estar na equipe do Carlos SG, que tem grande experiência no automobilismo e no ano passado já mostrou um trabalho excelente também como dono de equipe, levando o Arthur Gama ao título."

"Espero poder juntar muito bem minha experiência no automobilismo e a equipe, para fazer um ano muito bom, em busca do título”, contou a catarinense de Caibi.

A chegada de Bruna Tomaselli animou ainda mais o CEO da equipe, Carlos SG. “Estamos com expectativas altas e vamos contribuir para que seja um grande ano para a Bruna, quem sabe com sua primeira vitória na categoria. Ela é experiente e rápida. Ficamos muito felizes em ter sido escolhidos por ela para a temporada 2025 da Stock Light”.

“Estamos com boas expectativas e vamos contribuir para que seja um grande ano, com o objetivo de alcançarmos juntos a sua primeira vitória na categoria e trabalhar para estar entre os favoritos ao título”, complementou o gestor do time.

Trajetória

Bruna Tomaselli iniciou sua carreira no kart, em 2004, e conquistou títulos estaduais em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de disputar e ir ao pódio no SKUSA Las Vegas, Copa as Confederações e Campeonato Sul-Americano.

A primeira experiência em autódromo aconteceu no ano de 2013. Durante duas temporadas ela disputou a Fórmula Jr, conquistando vitórias, pole-positions e brigando pelo título. Após testes na Europa e Estados Unidos, Bruna disputou a USF2000, que faz parte do programa Road to Indy.

Por lá, a catarinense foi melhorando seu desempenho ano após ano e, em 2019, foi a recordista de ultrapassagens da temporada, encerrando o ano na oitava posição em uma das categorias mais competitivas dos Estados Unidos.

Em 2020, Bruna foi selecionada para representar o Brasil na W Series — categoria de monopostos disputada somente por mulheres —, mas o campeonato não ocorreu por conta da pandemia. A solução foi disputar o Endurance Brasil. Um ano mais tarde veio a participação na W Series. Bruna foi a única latino-americana do grid e conquistou a vaga após participar de uma seletiva internacional.

A competidora fez duas temporadas, 2021 e 2022, e marcou dois top-5.

A partir de 2023, veio a transição para os carros de turismo e a chegada à Stock Light com a equipe Garra Racing. No ano passado, foram cinco pódios na categoria Rookie e um top-3 no geral, na etapa de Cascavel. Bruna finalizou 2024 com a participação na última etapa da Stock Pro Series, correndo pela KTF.

A temporada 2025 da Stock Light está marcada para o fim de semana de 23 de março, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

Bruna Tomaselli

Idade: 27 anos (18/09/1997)

Naturalidade: Caibi (SC)

Status: terceira temporada na Stock Light

Número: #97

Campanha em 2024: um pódio geral, cinco pódios Rookie, top-10 geral, top-5 entre os Rookies, estreia na Stock Car Pro Series

Equipe: SG28 Racing

Sede: Curitiba (PR)

Chefe: Carlos SG

Stock Light, temporada 2025*

1ª etapa: 23 de março, Cascavel (PR)

2ª etapa: 4 de maio, Interlagos (SP)

3ª etapa: 8 de junho, Velopark (RS)

4ª etapa: 7 de setembro, Cascavel (PR) – ou alternativa**

5ª etapa: 5 de outubro, Velocitta (SP)

6ª etapa: 30 de novembro, Brasília (DF) – ou alternativa**

*sujeito a alterações

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!