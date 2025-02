Infinity Competições: nasce a mais nova equipe da Stock Light

A Stock Light anuncia nesta sexta-feira (31) o nascimento da sua mais nova equipe: a Infinity Competições. Com sede em Centralina, cidade localizada no Triângulo Mineiro, a escuderia vai alinhar no grid da categoria de acesso a partir desta temporada e terá dois carros, que vão atuar sob a gestão do piloto e empresário Rodrigo Gomes e direção-técnica de Roberto Ramos, conhecido como Betinho, com trajetória de enorme sucesso no esporte a motor nacional.

A Infinity Competições será a primeira equipe da história recente da Stock Light baseada em Minas Gerais. Embora o time como um todo esteja no início da sua trajetória nas pistas, sua liderança técnica traz grande experiência e muitos títulos na bagagem.

Betinho já atuou na Stock Car trabalhando para equipes como Blau Motorsport, Cavaleiro Sports, ProGP, RZ Motorsport, Scuderia 111 e JF Racing, e integrou times campeões em categorias de base como Fórmula Chevrolet e Fórmula Ford.

Por sua vez, Rodrigo Gomes atua como empresário no ramo de logística nacional e internacional. No automobilismo, trilhou caminho em competições regionais do Centro Oeste, disputou o Mini Challenge e correu também na Fórmula Truck.

Categoria de acesso à Stock Car, a Stock Light já revelou mais de 400 pilotos ao longo de uma história de 30 anos de serviços prestados ao automobilismo brasileiro. Desde 2023, a competição oferece ao campeão a premiação equivalente a R$ 2,5 milhões — entregue pelo Grupo Veloci, controlador da Vicar, organizadora e promotora das competições — para que o piloto possa ascender ao grid da Stock Pro no ano seguinte. Os dois últimos campeões da Light, Zezinho Muggiati (2023) e Arthur Gama (2024) já fizeram jus ao maior prêmio do esporte a motor nacional.

A chegada da Infinity Competições traz a perspectiva de um grid mais robusto e ainda mais elevado tecnicamente para a temporada 2025.

Rodrigo Gomes falou sobre a construção do mais novo time da Stock Light e traçou as expectativas para um ano que promete muito trabalho e desafios nas principais pistas do Brasil.

“Estou muito feliz pela chance de conduzir a Infinity Competições em uma categoria de alto nível técnico como é a Stock Light. Por conta desta tamanha responsabilidade, liderei a busca por profissionais de gabarito e experiência na categoria e com o carro para compor nosso time. Acredito muito no projeto e no potencial da Infinity e sinto que temos tudo para buscar excelentes resultados já no nosso ano de estreia”, salientou.

Betinho Ramos destacou a chance de vivenciar uma nova jornada em sua vasta carreira no esporte. “Feliz demais com o convite do Rodrigo Gomes para poder fazer parte da Infinity Competições como diretor-técnico. Hoje possuo uma experiência de mais de 40 anos no automobilismo, com passagem por diversas categorias, de modo que trago essa bagagem para escrevermos juntos essa história junto à Infinity Competições”, complementou.

Os dois pilotos da mais nova equipe da Stock Light serão anunciados em breve. A temporada 2025 está marcada para começar no fim de semana de 23 de março no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.

