A partir desta temporada, a SG28 Racing passa a contar com um time de profissionais extra-pista para dar todo o suporte aos pilotos que defenderão a equipe campeão da Stock Light.

E nada melhor do que contar com a experiência de um tricampeão da principal categoria do automobilismo nacional para ampliar o crescimento dos pilotos que estarão na disputa de um prêmio milionário e de realizar o sonho de acelerar na Stock Car. Ricardo Maurício será uma espécie de padrinho dos pilotos da equipe.

“Estamos muito felizes com a chegada do Ricardo Maurício. Ele vai atuar como suporte aos pilotos do time com análise de dados, avaliação das câmeras on-board, dar orientações durante o track walk, cuidar da estratégia de corrida e iniciar um processo de integração e transição para a Stock Pro, mostrando como funciona todo o mundo profissional que cerca o nosso automobilismo”, comentou Carlos SG, CEO do time campeão.

Campeão da Stock Car nas temporadas 2008, 2013 e 2020, Ricardo Maurício chega empolgado para o novo desafio que vai ampliar sua agenda nos finais de semana de corrida.

“Estou animado com o convite para apoiar a SG28 Racing este ano. Será um novo desafio e estou empolgado com isso. Tive a oportunidade de correr contra o Carlos SG no BrMarcas, e acabamos fazendo uma boa amizade. Ele é um cara bacana, muito dedicado ao esporte e comprometido em ajudar a nova geração de pilotos. Pretendo aproveitar as oportunidades para apoiar os pilotos e compartilhar experiências”, aponta Ricardinho.

Para o experiente piloto, esse trabalho de suporte na base será fundamental para que os pilotos cheguem ainda mais preparados na categoria principal.

“A Stock Car está crescendo a cada ano, e a disputa por uma vaga na categoria está cada vez mais acirrada. O apoio que a categoria oferece, seja a novos talentos ou campeões, torna tudo mais atrativo e competitivo. Muitos pilotos que agora brilham na Stock principal vieram da Stock Light, e, com certeza, veremos grandes novos nomes surgindo na categoria principal em um futuro próximo”, concluiu.

Além de Ricardo Maurício atuando diretamente no desempenho de pista, a equipe SG28 Racing também conta com trabalho de médico, psicóloga, nutricionista e preparador físico.

