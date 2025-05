A revolução do automobilismo brasileiro está pronta para acelerar em um dos seus autódromos mais importantes. Depois da estreia em Interlagos, a Stock Car Pro Series aponta para a disputa da segunda etapa da temporada 2025, no fim de semana de 24 e 25 de maio, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná. Será a primeira vez em que os novíssimos Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross e Mitsubishi Eclipse Cross vão contornar a famosa e veloz Curva do Bacião. Além da Stock Car, a Turismo Nacional também estará em ação em Cascavel para a primeira etapa Endurance do campeonato. Os ingressos já estão à venda a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo público por meio da plataforma Tiqueteira.

O fã da BRB Stock Car Pro Series poderá adquirir entradas para os setores de arquibancada descoberta, localizada em frente à reta dos boxes, e também para arquibancada descoberta interna, posicionada às margens do miolo do circuito cascavelense.



Em frente à reta dos boxes, os valores partem de R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). O público ainda poderá comprar as entradas no pacote Combo Família, que consiste em quatro entradas individuais a preço promocional, com R$ 300 (investimento que contempla dois ingressos de valor cheio e outros dois de meia-entrada).



Para quem deseja vivenciar uma experiência imersiva e ficar perto do seu ídolo, a melhor opção é o passe de visitação aos boxes, que dá ao fã o direito de acompanhar as corridas no setor de arquibancadas descobertas internas e ainda contempla a visitação, a ser realizada no domingo (25 de maio), em horário previamente determinado pelo organizador do evento e com duração de uma hora. Será a grande oportunidade para o público ver de perto os carros, interagir com os pilotos que aceleram na BRB Stock Car e na Turismo Nacional e ainda ganhar brindes exclusivos.



Nesta opção, os ingressos partem de R$ 350,00 (meia-entrada, no qual R$ 50 referem-se ao ingresso de meia-entrada e R$ 300,00 referem-se a serviços) ou R$ 400 (inteira). Em todas as modalidades de ingressos à venda, as entradas são válidas para os dois dias de evento (24 e 25 de maio, sábado e domingo), porém não dão direito a estacionamento.

EVENTOS

Stock Car Pro Series, segunda etapa

Turismo Nacional, segunda etapa (Endurance)

Datas: 24 e 25 de maio (sábado e domingo)

INGRESSOS DISPONÍVEIS PARA VENDA

ARQUIBANCADA DESCOBERTA

Ingresso válido para assistir as atividades de pista nas arquibancadas descobertas, localizadas em frente à reta principal do autódromo

Valores: R$ 50,00 (meia-entrada) e R$ 100,00 (inteira)

Acesso: Portão 1 (P1) da Estrada Rafael Favarin para pedestres de passes com e sem visitação

Observações: ingresso válido para os dois dias de evento (sábado e domingo), mas não dá direito a estacionamento nem a visitação aos boxes. Setor não possui marcação prévia de assento

ARQUIBANCADA DESCOBERTA COMBO FAMÍLIA

Combo de quatro ingressos, com preço promocional, localizado nas arquibancadas descobertas com vista para a reta principal do autódromo

Valores: R$ 300,00 (valor contempla dois ingressos inteiros e dois de meia-entrada)

Acesso: Portão 1 (P1) da Estrada Rafael Favarin para pedestres de passes com e sem visitação

Observações: ingresso válido para os dois dias de evento (sábado e domingo), mas não dá direito a estacionamento e nem visitação aos boxes. Setor não possui marcação prévia de assento

ARQUIBANCADA DESCOBERTA INTERNA COM PASSE DE VISITAÇÃO AOS BOXES

Ingresso válido para assistir as corridas nas arquibancadas descobertas internas, com vista para o miolo do circuito.

Valores: R$ 350,00 (meia-entrada e desconto de 50% para clientes BRB Card, com R$ 50 referente ao ingresso meia-entrada e R$ 300 referente a serviços) e R$ 400,00 (inteira)

Acesso: Portão 1 (P1) da Estrada Rafael Favarin

Observações: ingresso válido para os dois dias de evento (sábado e domingo), mas não dá direito a estacionamento. Setor não possui marcação prévia de assento.

Abertura dos portões

24 de maio, sábado, 8h

25 de maio, domingo, 8h

*Programação sujeita a modificações sem aviso prévio

Autódromo Internacional Zilmar Beux, Cascavel (PR)

Endereço: Rodovia BR 277, Km 592 a 595, s/n, Cascavel, PR

Horário de funcionamento das bilheterias

24 de maio (sábado), 8h às 17h30

25 de maio (domingo), 8h às 13h00

Estacionamento geral

Estacionamento para o público será na área externa do autódromo, sendo pago e válido para um dia

Valor: R$ 80,00 a diária

Acesso: Portão 1 (P1) da Estrada Rafael Favarin

