Acompanhe a SUPERLIVE da Stock Car AO VIVO

A temporada 2020 da Stock Car finalmente vai começar. A primeira parada será em Goiânia, em uma das pistas mais rápidas e desafiadoras do país. O Autódromo Internacional Ayrton Senna era o local original da abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas, em março, mas a pandemia do novo coronavírus acabou alterando os planos.

Após mais de quatro meses de espera, os motores Chevrolet e Toyota roncarão para a disputa do principal campeonato do esporte a motor do país e boa parte dele passará nesta sexta-feira no Motorsport.com.

Daniel Serra, Thiago Camilo, Ricardo Zonta, Ricardo Maurício, entre outros, estão confirmados.

Confira ao vivo, a partir das 19h, horário de Brasília.

