Albatroz Racing chega a Cascavel embalada por melhor resultado da temporada na Stock Car

A Albatroz Racing chega à décima etapa da Stock Car Pro Series, em Cascavel (PR), com o objetivo de dar sequência à evolução demonstrada na última corrida da temporada. Depois de conquistar seu melhor resultado do ano, com o sexto lugar na corrida de duplas em Brasília, a equipe comandada por Sergio Troy e o piloto Pipe Bartz esperam transformar os aprendizados recentes em mais um desempenho competitivo no Autódromo Zilmar Beux.

Apesar de a Stock Car visitar Cascavel pela segunda vez em 2026, esta será a primeira participação da Albatroz Racing no circuito pela categoria. A equipe estreou apenas na terceira etapa do campeonato, em Interlagos, e não participou da passagem anterior pelo traçado paranaense. A ausência representa um desafio adicional, já que os adversários tiveram a oportunidade de acumular informações sobre o comportamento do carro da categoria, o SNG01, na pista.

Para Troy, o principal desafio será aproveitar ao máximo as atividades de pista para reduzir a diferença de conhecimento e encontrar rapidamente um acerto competitivo.

"Chegamos a Cascavel em uma situação diferente da maioria das equipes, porque não tivemos a oportunidade de andar aqui com o SNG01 na primeira passagem da Stock Car. Isso significa que vamos precisar aproveitar cada minuto dos treinos livres para entender o comportamento do carro, levantar informações e trabalhar no acerto. Temos uma bagagem importante, conhecemos as características do circuito, mas a experiência com este equipamento é fundamental. Nosso trabalho será acelerar esse processo de aprendizado para chegarmos à classificação e às corridas nas melhores condições possíveis", destaca Troy.

Embora a Albatroz Racing faça sua primeira apresentação em Cascavel, a experiência de seus integrantes no circuito pode contribuir para encurtar esse caminho. Troy já trabalhou na pista como engenheiro, enquanto Bartz reúne um histórico expressivo no traçado pela Stock Light, divisão de acesso da qual é o atual campeão. Em suas participações na categoria, o piloto conquistou uma pole position, duas vitórias e um segundo lugar.

O retrospecto positivo também reforça a confiança após o desempenho em Brasília, quando Bartz dividiu o carro com Enzo Bedani e levou a Albatroz Racing ao sexto lugar na corrida de duplas, melhor resultado da equipe desde sua estreia na Stock Car.

"O resultado de Brasília foi muito importante para nós, não apenas pela sexta posição, mas principalmente por tudo o que conseguimos aprender ao longo daquele fim de semana. Estamos construindo uma equipe dentro de uma categoria extremamente competitiva, com um carro novo e desafios que aparecem a cada etapa. Cascavel é uma pista exigente, onde os detalhes fazem muita diferença, e nossa prioridade será construir um fim de semana consistente. Queremos consolidar essa evolução e voltar a brigar por posições importantes", completa o chefe da Albatroz Racing.

Para Pipe Bartz, o retorno a um circuito onde já acumulou conquistas importantes traz motivação extra, ele reconheça que a experiência na Stock Light não elimina os desafios da categoria principal. "É uma pista de que gosto muito e onde tenho excelentes lembranças. Consegui bons resultados aqui na Stock Light, então é muito especial voltar agora pela Stock Car. Sabemos que o carro é diferente e que nossos adversários já tiveram a oportunidade de correr aqui nesta temporada, mas estamos bastante motivados depois de Brasília", afirma Bartz.

A etapa de Cascavel será a décima das 12 previstas para a temporada 2026 da Stock Car Pro Series, marcando a entrada do campeonato em sua reta decisiva. A primeira prova, mais curta, está marcada para as 15h30 de sábado, com a segunda, a principal acontecendo às 12h10 do domingo. A Band exibe ao vivo a prova do domingo, com tudo sendo exibido ao vivo no canal oficial da categoria no YouTube.

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