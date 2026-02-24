Pular para o conteúdo principal

F1: Doohan revela ter recebido ameaças de morte enquanto pilotava pela Alpine

F1 Fantasy 2026: Entenda as mudanças do jogo e veja os prêmios desta temporada

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

F1: Novidade em 2026, 'modo reta' também foi preocupação em reunião da FIA; entenda

F1: Clientes Mercedes usarão motor 'potencializado' na Austrália; entenda

Porsche Cup Brasil estreita alinhamento internacional através do manifesto "Raceborn"

St. Petersburg
Caio Collet estreia na Indycar em St Pete levando a bandeira do Brasil de volta ao grid

F1: Sainz pede que FIA e FOM "mantenham a mente aberta" para possíveis mudanças no regulamento após teste no Bahrein
Stock Car

Alfredinho Ibiapina estreia na Stock Car com a Full Time

Com vários títulos conquistados no automobilismo nacional em 2025, Ibiapina será o piloto mais jovem do grid em 2026

Publicado:
IMG_1087.JPEG

Alfredinho Ibiapina (Divulgação/ RF1)

Uma das principais revelações do automobilismo nacional, Alfredinho Ibiapina está confirmado no grid da Stock Car com a equipe Full Time, em parceria com a TOYOTA GAZOO Racing. O piloto de apenas 17 anos, mais jovem do grid atual, tem colecionado conquistas em várias categorias do esporte a motor e está empolgado com a sua estreia na principal categoria do país.

Leia também:

“É a realização de sonho poder chegar na Stock Car com apoio de uma marca tão grande e forte no mundo, então eu agradeço essa oportunidade de poder representar a Toyota e vamos com tudo na equipe Full Time. Nós teremos uma dupla de equipe muito forte ao lado do Zonta, tenho muito a aprender com ele, então eu chego não só para disputar. Eu quero tentar ganhar corridas e fazer o meu máximo dentro da pista para conseguimos grandes resultados juntos esse ano”, diz Ibiapina, que guiará o Toyota Corolla Cross número 80.

Nascido em Curitiba (PR) e residente em Florianópolis (SC), Ibiapina é bicampeão brasileiro de kart, sendo que sua última conquista veio justamente no ano passado, na classe Shifter. A temporada 2025 do piloto também foi especial na NASCAR Brasil, onde colecionou os títulos de Rookie of the Year, campeão da Special Edition e vice-campeão Overall e da classe Challenge.

Em uma dupla que promete mesclar juventude com experiência, Ibiapina será companheiro de Ricardo Zonta nos boxes. Maurício Ferreira, chefe da equipe Full Time, destacou como o trabalho feito com Ibiapina desde o ano passado foi fundamental para a chegada do piloto na Stock Car.

“Nós temos alguns anos esse projeto junto com a Toyota para criarmos oportunidades para pilotos jovens. Alfredinho é um menino que se destacou nos últimos dois anos de Stock Light, principalmente em 2025, quando foi muito bem. Nós tivemos um relacionamento já de trabalho em 2025 em outra categoria, então isso nos aproximou e fez nós entendermos a capacidade que ele tem de poder entregar resultados. É claro que quando a gente fala de Stock Car estamos no degrau mais alto de competitividade do Brasil e essa mescla ao lado do Ricardo (Zonta) será positiva para encurtar o caminho de aprendizado dele”, diz Maurício.

A abertura da temporada 2026 da Stock Car será realizada no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), nos dias 7 e 8 de março.

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

