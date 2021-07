A Stock Car chega a Curitiba para a primeira de duas etapas seguidas. A primeira acontece no traçado tradicional e o treino de classificação acontece neste sábado, às 15h30.

Acompanhe ao vivo todas as emoções da formação do grid de largada da maior categoria do Brasil e seus astros, como Daniel Serra, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Tony Kanaan, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet entre outros.

