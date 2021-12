A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a última etapa da temporada de 2021. O campeão ficará entre Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo, os três primeiros colocados. A decisão será neste domingo em uma rodada dupla.

O grid de largada da corrida 1 será definido neste sábado, sendo o primeiro passo para aqueles que buscam o título ou uma melhor colocação na classificação final do campeonato.

Confira todas as emoções do treino de classificação em Interlagos.

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.