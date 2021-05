AO VIVO: Assista à classificação da Stock Car em Interlagos

A Stock Car Pro Series chega ao Autódromo de Interlagos para a segunda etapa da temporada de 2021 com um velho conhecido na liderança: o tricampeão Daniel Serra. O piloto da Eurofarma foi o vencedor da corrida 1 em Goiânia e saiu de lá com o maior número de pontos.

Para a etapa paulistana, Serrinha não terá o seu companheiro de equipe, Ricardo Maurício, que testou positivo para a Covid-19 esta semana e será substituído pelo português António Félix da Costa, atual campeão da Fórmula E.

Você acompanha todas as emoções da etapa de Interlagos da Stock Car no Motorsport.com e Motorsport.tv ao vivo.

PODCAST: Mercedes X Red Bull já pode ser considerada uma das maiores rivalidades da F1?

Your browser does not support the audio element.