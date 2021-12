A temporada 2021 da Stock Car termina neste domingo com dois postulantes ao título: Gabriel Casagrande, líder, com 27 pontos de vantagem sobre Daniel Serra. Thiago Camilo que começou o fim de semana na briga, mas precisava conseguir a pole position neste sábado.

Serão duas corridas, como em uma etapa ‘normal’ durante todo ano e o favorito é o piloto da A.Mattheis Vogel para conquistar seu primeiro título na categoria máxima do automobilismo do Brasil.

