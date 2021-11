A Stock Car Pro Series está em sua reta final e neste fim de semana realiza a penúltima etapa do campeonato de 2021, em Santa Cruz do Sul (RS). Gabriel Casagrande é o atual líder do campeonato, seguido de Daniel Serra, que busca o tetra, e Rubens Barrichello.

Neste sábado acontece o treino de classificação para a corrida 1 deste domingo, às 15h25, horário de Brasília, e os principais nomes do campeonato devem partir com tudo, para chegar a Interlagos, no dia 12 de dezembro, dependendo só de si para uma conquista.

Assista ao vivo

