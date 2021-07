Stock Car AO VIVO: Assista às corridas da etapa de Cascavel

A Stock Car Pro Series realiza neste fim de semana a quinta etapa da temporada de 2021, em Cascavel. Uma das novidades é a estreia de Dudu Barrichello, filho de Rubens Barrichello, com ambos também sendo companheiros de equipe da Full Time no programa Toyota Gazoo Racing, já que Matías Rossi não pode competir em terras brasileiras no fim de semana, ainda por causa das restrições de viagens entre Brasil e Argentina.

Além disso, a etapa dará andamento à briga pela liderança, que tem Daniel Serra na frente e Gabriel Casagrande logo atrás.

