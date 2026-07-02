Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria
Maioria das escuderias integrantes da Associação Nacional das Equipes de Stock Car (ANESC) publicou o mesmo comunicado; confira as postagens dos times
Foto: Magnus Torquato
Em meio à polêmica saída da Scuderia Bandeiras da Stock Car, fato extensamente repercutido pelo Motorsport.com conforme links abaixo, as equipes da categoria decidiram emitir uma nota conjunta em apoio à categoria.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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