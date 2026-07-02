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Stock Car

Após Scuderia Bandeiras deixar a Stock Car, equipes emitem nota conjunta em apoio à categoria

Maioria das escuderias integrantes da Associação Nacional das Equipes de Stock Car (ANESC) publicou o mesmo comunicado; confira as postagens dos times

Redação Motorsport.com
Editado:
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Foto: Magnus Torquato

Em meio à polêmica saída da Scuderia Bandeiras da Stock Car, fato extensamente repercutido pelo Motorsport.com conforme links abaixo, as equipes da categoria decidiram emitir uma nota conjunta em apoio à categoria.

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