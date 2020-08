Após vitória na estreia, Shell volta à Stock Car em jornada dupla no fim de semana do Milhão

Vencedora da primeira corrida da temporada de 2020 da Stock Car, com Ricardo Zonta, a Shell volta à pista no próximo fim de semana com duas provas no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. No sábado, será disputada uma etapa isolada, enquanto no domingo, os pilotos participam da Corrida do Milhão.

A edição 2020 da prova será diferente das anteriores, com engajamento no combate ao coronavírus. Pela primeira vez desde 2008, o prêmio da vitória não será dado ao piloto vencedor, mas para entidades assistenciais que combatem a pandemia. A quantia será revertida em doações de produtos.

O fim de semana terá duas classificações distintas, ambas no mesmo dia de cada corrida, no sábado e no domingo. Haverá um intervalo de apenas 20 horas entre a primeira prova e o quali da Corrida do Milhão. Tanto a prova de sábado como a de domingo terão a duração de 40 minutos, mais uma volta. As classificações serão disputadas no modelo da etapa de Goiânia, com Q1 e Q2 apenas.

Assim como no ano passado, os pilotos serão obrigados a largar na Corrida do Milhão com a quantidade de combustível no tanque com a qual terminaram a classificação. Ou seja, quem chegar à disputa pela pole position obrigatoriamente terá menos gasolina e fará o pit stop mandatório mais cedo.

Ricardo Zonta chega embalado a Interlagos, com a vitória na primeira corrida da rodada de Goiânia e a quarta posição no campeonato. O paranaense da Shell já tem uma vitória na Corrida do Milhão, em 2013, além de ter feito a pole position e vencido a prova de encerramento da temporada de 2018.

Átila Abreu também já venceu em Interlagos, em 2015, e conseguiu outros dois pódios, ambos em 2010. Galid Osman esteve perto de vencer a Corrida do Milhão de 2012, quando abriu a última volta na liderança mas parou sem combustível. Por fim, Gaetano di Mauro estreou na Stock justamente em Interlagos, em 2018, além de ter vencido no circuito pelo Brasileiro de Turismo, em 2017.

Com os mesmos protocolos rígidos de segurança para proteger os envolvidos com a Stock Car do coronavírus, as atividades começam na sexta-feira, com o shakedown e dois treinamentos livres. Estas serão as únicas sessões livres, já que o sábado e o domingo serão reservados apenas para as classificações e corridas.

No sábado, classificação (9h) e corrida (11h) serão transmitidas pelo canal por assinatura SporTV2. No domingo, o SporTV2 também mostra a classificação da Corrida do Milhão, às 8h15, e a prova, com largada às 10h13, será transmitida pela TV Globo.

“As expectativas são grandes, ainda mais em Interlagos, uma pista que gosto muito”, disse Zonta. “Já tive bons resultados lá, já venci a Corrida do Milhão em 2013, já tive pole e vitória em 2018, na última etapa, então, com o carro novo da Toyota, se mantivermos um bom balanço como em Goiânia, será um fim de semana muito importante para a pontuação. Serão duas etapas, será importante não cometer erros, tentar fazer todos os treinos bem tranquilos, colhendo o máximo possível de informações, princpalmente em relação ao desgaste de pneus e do carro. Queira ou não, são duas etapas com pouco tempo de revisão de todo o equipamento. É muito importante ter uma constância e ser bem rápido. Estou bastante otimista de que vai estar tudo certo, e vamos trabalhar muito para ter o melhor carro possível para o fim de semana.”

“Estou bem animado, estive muito em Interlagos nas últimas duas semanas com Endurance e Porsche Cup, então tenho andado bem na pista, estou bem familiarizado”, comentou Átila Abreu. “É um fim de semana atípico do que a gente está acostumado na Stock Car. Apesar de ser duas corridas, uma no sábado e outra no domingo, no qual tem a Corrida do Milhão, num formato diferente, com o Milhão Solidário, mas no sábado não deixa de ser uma etapa, então teremos duas tomadas de tempo. Na corrida de sábado, você tem de misturar agressividade e cautela porque tem a corrida no dia seguinte, e uma corrida importante como a do Milhão, com uma pontuação diferente. Você vai trabalhar do zero, sem se aproveitar do grid invertido. A previsão do tempo é uma incógnita, já que tem uma previsão de chuva na sexta, com as tomadas e as corridas no seco. Foram feitos alguns testes e modificações no carro novo em termos de dutos, para melhorar a questão de temperatura, já que todos os carros sofreram muito na primeira etapa. A Corrida do Milhão é sempre muito legal, é claro que ficamos tristes de não ter a presença do público, mas é uma grande oportunidade para gerarmos conteúdo para quem quer consumir algo novo.”

“A minha expectativa para as duas corridas é bem alta”, disse Galid. “Nós andamos relativamente bem em Goiânia, sempre entre os dez primeiros no fim de semana inteiro. Pena que tivemos um problema nos freios, o que nos atrapalhou na tentativa de conquistar um pódio. Mas estou muito esperançoso para fazer um bom fim de semana, a equipe está trabalhando bastante para resolver esse problema nos freios. Interlagos é uma pista na qual sempre andei muito bem, então será um fim de semana muito corrido, muito dinâmico. Vamos chegar no sábado e ir direto para a classificação. O piloto e a equipe que já estiverem bem preparados levarão muita vantagem.”

“A expectativa de andar em Interlagos é sempre muito alta, uma pista que eu gosto muito de andar, é a minha preferida do calendário”, revelou di Mauro. “Além disso, é a pista na qual estreei na Stock Car, e a pista que mais andei com um carro de Stock Car. Fico muito animado de voltar para lá, ainda mais por fazer duas corridas importantes, uma normal pelo campeonato e a outra, a Corrida do Milhão, com certeza a que mais nos empolga para acelerar. Tenho certeza de que vai dar tudo certo, vamos trabalhar bastante no fim de semana para achar o melhor acerto do carro e tentar levar o milhão para casa e os pontos para o campeonato.”

