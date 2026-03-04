ArcelorMittal desenvolve escapamentos do novo V8 da Stock Car 2026

A poucos dias da abertura da temporada 2026 da Stock Car Pro Series, marcada para 8 de março no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), o retorno dos propulsores V8 coloca em evidência uma das características mais reconhecidas desse tipo de motor: o ronco que acompanha suas disputas nas pistas. E parte essencial dessa experiência passa diretamente pela engenharia brasileira: os escapamentos que dão vazão a este som dos motores são produzidos pela ArcelorMittal, a maior produtora de aço no país, por meio de sua unidade Tuper, em São Bento do Sul (SC).

A Vicar, organizadora da categoria, procurou a Unidade Tuper da ArcelorMittal especificamente pela expertise da empresa no desenvolvimento de soluções tubulares voltadas a aplicações de alta performance. O desafio técnico envolveu a produção de um sistema capaz de conduzir os gases provenientes do motor de forma eficiente, garantindo desempenho, confiabilidade e o padrão sonoro exigido pelo novo projeto da Stock Car.

A solução desenvolvida resultou em uma configuração de escapamentos alinhado tanto às exigências técnicas quanto ao design do carro. Ao todo, foram produzidas 80 peças, equivalentes a 40 conjuntos completos, que equiparão os veículos já a partir da etapa de abertura do campeonato.

O projeto também se destacou pelo prazo de execução. Uma entrega que normalmente demandaria cerca de 120 dias foi concluída em apenas 30 dias, resultado da formação de uma equipe exclusiva dedicada ao desenvolvimento da solução.

Mais do que um componente funcional, o escapamento assume papel central na experiência sensorial da categoria, no resgate da essência pura do automobilismo. É por meio dele que o desempenho do motor se traduz em som, elemento que conecta tecnologia e emoção e que historicamente faz parte da identidade da Stock Car para pilotos, equipes e fãs.

Para Sandro Sambaqui, CEO da Unidade Tuper da ArcelorMittal, o projeto representa a convergência entre engenharia, agilidade industrial e colaboração técnica. “Participar do desenvolvimento dos escapamentos do novo V8 reforça a capacidade da engenharia nacional de responder a desafios complexos em prazos reduzidos, mantendo rigor técnico e qualidade. É um trabalho que envolve conhecimento em materiais, processos industriais e entendimento das demandas específicas do automobilismo, mostrando como o aço está diretamente ligado à performance e à confiabilidade dentro das pistas”, explica.

A entrega também reforça a presença da ArcelorMittal no automobilismo brasileiro, ampliando a aplicação do aço em diferentes sistemas dos veículos e demonstrando como soluções industriais desenvolvidas para ambientes de alta exigência contribuem para evolução tecnológica contínua.

Para Lincoln Oliveira, CEO da Vicar, organizadora da Stock Car, a parceria evidencia a importância da engenharia aplicada no desenvolvimento da nova geração da categoria. “A participação da ArcelorMittal no desenvolvimento de nossa nova plataforma, o SNG01, que estreou em 2025, agora ganha mais um capítulo importante com a chegada do SNG02 – modelo que é a evolução do projeto inicial. O desenvolvimento e a produção do novo escapamento é um ponto importante na transição que faremos para o novo motor V8”, detalha o executivo. “Essa parceria, que já ganhou o prêmio de melhor patrocínio pela união de uma empresa de tecnologia com uma categoria extremamente tecnológica, voltará a impulsionar o automobilismo brasileiro e a escrever a história desse esporte no País”, completa Oliveira.

A entrega reforça a atuação da Unidade Tuper da ArcelorMittal no desenvolvimento de soluções em aço para o automobilismo, ampliando a presença da empresa em componentes diretamente ligados à performance e à experiência das pistas.

