A parceria do piloto de testes do Stock Car New Generation, Renan Guerra, com a ArcelorMittal, produtora do aço presente na Safety Cage dos carros da Stock Car, foi reforçada. A partir de agora, Renan, que participou de todo o processo de desenvolvimento dos novos carros da categoria, passará a conduzir o carro de volta rápida e madrinha, representando a marca e a Unidade Tuper da ArcelorMittal, onde os tubos do Safety Cage (chassis e estrutura de segurança que protege o piloto) foram fabricados, oferecendo a convidados uma experiência de 360 graus de imersão no ambiente da Stock Car.

Para Renan, representar a ArcelorMittal nas pistas é uma honra: “O que a ArcelorMittal vem fazendo pelo automobilismo brasileiro é muito importante. Uma parceria que está envolvida diretamente no processo de desenvolvimento dos carros e está gerando resultados muito positivos na qualidade, segurança e sustentabilidade. Espero poder representar a marca da melhor forma possível”, ressaltou o piloto.

Renan é peça fundamental no desenvolvimento do Stock Car New Generation, modelo que estreou oficialmente na temporada 2025. Ele foi o único piloto a participar do desenvolvimento do carro desde o início, como piloto de teste, através da Audace Tech, empresa que buscou a ArcelorMittal, maior produtora de aço no Brasil, a fim de criar uma solução de alta resistência para os novos veículos. Projeto que conta com a participação da Unidade Tuper da ArcelorMittal, responsável por transformar os aços especiais da ArcelorMittal em tubos aplicados à Safety Cage.

O Diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, destaca que um dos principais objetivos do apoio à Renan é a oportunidade de oferecer aos convidados da ArcelorMittal uma volta rápida no novo carro, com o piloto de testes oficial ao volante.

“É ali que a gente conecta a relação do piloto e dos nossos pilares de segurança, sustentabilidade, tecnologia - com o nosso produto feito pela Unidade Tuper da ArcelorMittal. Então, nós queremos fazer essa relação entre o piloto que está ali conduzindo o carro, participou do desenvolvimento, com as pessoas que estão experimentando essa imersão dentro da Stock Car como convidados da ArcelorMittal”, esclarece o diretor.

Prova de que a imersão gera conexão é que a arte do capacete que será utilizado pelo Renan, estampando a marca da Unidade Tuper da ArcelorMittal, é um presente oferecido pelo designer Alan Mosca, da Sid Special Paint, após sentir a emoção de andar ao lado de Renan no carro madrinha da Stock Car. “Quando o novo carro da Stock Car foi lançado em São Paulo, na primeira corrida, eu tive a oportunidade de dar uma volta junto como Renan Guerra e conhecê-lo. A experiência foi tão positiva que eu propus a ele trazer o capacete para gente e fazer a arte. Foi um presente pela emoção que ele me deu e que partiu dessa empolgação que eu tive no dia da corrida”, destacou o designer.

O ateliê de Alan Mosca é reconhecido como parte da história do automobilismo brasileiro por ter criado o design dos capacetes de vários dos principais pilotos do país ao longo de décadas. Para o capacete do Renan, foi realizada uma reestilização do design, com a visão da Sid Special Paint. O novo layout foi ainda incrementado com as cores da ArcelorMittal, com adaptações e pequenas alterações que sugerem o dinamismo e o alto grau de qualidade técnica exigidos por categorias de ponta como a Stock Car.

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!