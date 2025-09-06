Todas as categorias

Stock Car Cascavel II

Arthur Gama celebra primeira vitória na Stock Car: "sonho realizado"

Piloto de 20 anos conquista sua primeira vitória na Stock Car e se torna segundo piloto a vencer na categoria em ano de estreia

Felipe Freitas
Publicado:

Arthur Gama, campeão da Stock Car Light em 2024 e estreante na Stock Car Pro Series 2025, conquistou sua primeira vitória na categoria neste sábado, na prova Sprint de Cascavel — segundo fim de semana da Stock Car no autódromo paranaense. Gama revelou que vencer a corrida foi um sonho realizado. O piloto gaúcho também quer aproveitar o embalo para ganhar mais provas ainda em 2025.

"Estou muito emocionado, esse é um sonho realizado. Estamos trabalhando muito forte esse ano e só tenho que agradecer a equipe Full Time, eles são sensacionais e o carro estava muito bom. Tenho que agradecer meus patrocinadores, minha família. Estou muito feliz e agora é continuar trabalhando, pegar essa energia para conquistar mais bons resultados no resto do ano" disse Gama.

Arthur Gama (Caíque Roberto/RF1)

Arthur Gama (Caíque Roberto/RF1)

Foto de: Divulgacao

Com a vitória em seu ano de estreia, o gaúcho repete o feito do campeão da temporada de 2016 Stock Car, Felipe Fraga. Fraga, que estreou na categoria em 2014, conquistou sua primeira vitória logo na Corrida do Milhão, que abriu a temporada. Arthur Gama é o piloto mais jovem da atual temporada da Stock Car, que conta com mais três estreantes.

Na corrida, Gama largou em P1 por conta do grid invertido. O piloto da Full Time Sports imprimiu um ritmo forte nas primeiras voltas para assegurar uma distância segura do segundo colocado, Julio Campos. O companheiro de equipe de Gama, João Paulo Oliveira, fechou o pódio em Cascavel. Além da vitória, o gaúcho ainda fez a melhor volta da prova: 1:02s392.

