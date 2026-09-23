Arthur Leist aposta em prova estratégica em Brasília na inédita corrida Endurance da Stock Car

Brasília será palco, neste fim de semana (25 a 27 de setembro), de um momento inédito na história da Stock Car Pro Series. O Autódromo Internacional Nelson Piquet recebe a primeira prova endurance da categoria, corrida de duas horas disputada em duplas. Para a Crown Racing, o desafio terá uma formação também especial: Arthur Leist dividirá o carro com o jovem brasiliense Gabriel Koenigkan, de 17 anos.

A etapa também traz uma nova experiência para Arthur na condição de piloto titular. Ele já disputou uma prova em dupla na categoria como convidado, mas esta será sua primeira participação no formato endurance defendendo a posição de piloto principal. Para Gabriel, por outro lado, será a estreia na principal categoria do automobilismo brasileiro.

“As expectativas para a prova endurance são boas, é algo diferente e estou animado. Como titular nunca tive a experiência de correr em duplas, então será a primeira vez para mim e em uma prova bem distinta e de longa duração. Trabalhamos bastante na preparação. O Gabriel esteve com a equipe e pôde conhecer o time e iniciar seu entrosamento com todos. Também fizemos muito treino no simulador e reuniões. Formamos uma dupla jovem e competitiva e temos tudo para fazer uma boa etapa”, destaca Leist.

O gaúcho chega a Brasília ocupando a décima posição no campeonato, com 483 pontos, e também traz uma lembrança positiva da capital federal: em 2025, conquistou um pódio no circuito. O objetivo é aproveitar a nova configuração da etapa para avançar na tabela.

“Em 2025 conquistamos um pódio em Brasília e vamos trabalhar muito, como sempre, para buscar outro bom resultado por lá. Estou animado para a etapa e o objetivo é avançar na tabela”, completa Arthur.

Estreia em casa e recorde de idade

Convidado para dividir o carro com Arthur, Koenigkan vive um momento de destaque na carreira. Aos 17 anos, o brasiliense lidera a temporada da Stock Light e fará sua estreia na Stock Car Pro, justamente na pista onde cresceu acompanhando o automobilismo. A participação também marcará um novo recorde: Gabriel será o piloto mais jovem a conduzir um carro da Stock Car em uma prova oficial, superando a marca que pertencia a Gabriel Bortoleto, estabelecida em 2022.

“Fazer minha estreia na Stock Car correndo em casa será um momento muito especial na minha carreira. Ter minha família e amigos por perto e ainda me tornar o mais jovem da história a correr na categoria, com certeza será muito bacana. Sei que será uma experiência incrível e uma etapa de grande aprendizado para mim”, afirma Gabriel.

“É para esse objetivo que trabalhamos a vida toda. Agradeço ao Arthur e à equipe por confiarem em mim. Darei o meu melhor e tenho certeza de que faremos uma grande corrida”, diz o piloto.

Uma corrida com novas estratégias

A etapa será a nona da temporada e terá uma dinâmica diferente. Em vez das tradicionais corridas Sprint e Principal, os pilotos titulares dividirão seus carros com convidados na primeira prova de longa duração da história da Stock Car. Com duas horas, a corrida exigirá adaptação rápida entre os integrantes de cada dupla e dará ainda mais importância a fatores como estratégia, pit stops, consumo de pneus e combustível.

A classificação, no sábado (26), será dividida em dois grupos. O primeiro será formado pelos pilotos titulares e o segundo pelos convidados, com 15 minutos de duração para cada sessão. O grid será definido pela soma dos melhores tempos de cada integrante da dupla. No domingo (27), a prova terá sua largada às 12h15 e será dividida em dois estágios. Serão três pit stops obrigatórios, com cinco minutos de duração, que deverão contemplar obrigatoriamente as trocas de pilotos. Cada piloto também precisará cumprir pelo menos 40 minutos de pilotagem durante a corrida. Já o reabastecimento e a substituição dos pneus serão de acordo com a estratégia dos times.

Para Arthur e Gabriel, será uma combinação de experiência e novidade: de um lado, um piloto estabelecido na Stock Car, que busca somar pontos importantes no campeonato; do outro, um jovem talento que terá sua primeira oportunidade na categoria justamente diante do público de sua cidade.

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