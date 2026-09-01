Arthur Leist chega a Curvelo embalado por evolução e mira avanço na classificação da Stock Car
Terceiro maior pontuador na última etapa, o piloto da Texaco Racing chega à oitava rodada em momento de crescente competitividade
Carro de Arthur Leist
Foto de: Carsten Horst
A Stock Car Pro Series retorna a Curvelo (MG) neste fim de semana, entre 4 e 6 de setembro, para a realização da oitava etapa da temporada 2026, e Arthur Leist chega ao circuito mineiro motivado pelo momento de evolução apresentado nas últimas rodadas. Depois de duas etapas bastante positivas, incluindo um pódio no Velocitta, o piloto da Crown Racing aposta na crescente de desempenho para avançar na classificação e manter o ritmo competitivo na segunda metade do campeonato.
A performance apresentada na sétima etapa, no ínicio de agosto, em Santa Cruz do Sul (RS), reforça o momento positivo, tanto do piloto como da equipe. Arthur foi o terceiro maior pontuador da rodada, com 90 pontos, enquanto a Crown Racing terminou como o time que mais pontuou, com 173, considerando os resultados dos dois pilotos Leist e Lucas Kohl. Atualmente, Arthur ocupa a oitava posição na classificação, com 433 pontos, e pretende aproveitar a performance apresentada nas últimas corridas para se aproximar das primeiras posições. A distância para o quinto colocado é de 51 pontos, enquanto apenas 20 pontos separam o sexto do oitavo lugar.
“Com certeza as expectativas são positivas. Estamos em uma crescente no campeonato, vindo de duas etapas muito fortes e em que tivemos um ritmo bastante competitivo. A equipe Crown está em constante evolução também, tanto que foi a maior pontuadora em Santa Cruz. Estou animado e confiante para boas disputas em Curvelo. O objetivo é somar o máximo de pontos e avançar na tabela de classificação”, afirma Leist.
O retorno ao circuito mineiro também representa uma oportunidade de avaliar a evolução construída ao longo do ano. Curvelo recebeu a abertura da temporada, em março, e desde então Arthur e a equipe vêm trabalhando no desenvolvimento do carro e na busca pelos melhores acertos para cada pista. Os resultados mais recentes reforçam a confiança no trabalho realizado e aumentam a expectativa para mais uma rodada competitiva.
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