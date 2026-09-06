Arthur Leist começa rodada de Curvelo em alta na Stock Car

Arthur Leist abre a oitava etapa da Stock Car Pro Series com um pódio em segundo lugar na corrida sprint. Conquistar um resultado significativo no Circuito dos Cristais era uma das metas do piloto em Minas Gerais, além de conquistar bons pontos. E foi exatamente o que ele fez na prova deste sábado (5).

Largando da terceira posição, devido à inversão do grid, Arthur terminou a primeira corrida do fim de semana em P2. Neste domingo (6), acontece a corrida principal e Arthur sairá do décimo lugar, animado para manter o ritmo e buscar outro bom resultado.

Pela manhã, na classificação, Arthur liderou o Q1 em seu grupo e garantiu-se no Q2. Na segunda sessão, por pouco não avançou ao Q3 e ficou com a décima posição. Na corrida sprint, realizada no começo de uma tarde muito quente em Curvelo, Arthur contou com um carro bem equilibrado e conseguiu se manter entre os ponteiros em uma prova marcada pela largada sob safety car e pela relargada em fila indiana. Em uma pista que oferece poucas oportunidades de ultrapassagem, a estratégia foi manter um ritmo forte e constante, sem permitir que os líderes abrissem vantagem.

Na abertura da janela para a troca obrigatória de pneu, Arthur foi um dos primeiros a realizar a parada nos boxes e contou com uma atuação precisa da equipe Crown Racing. O trabalho rápido do time colocou o #81 muito próximo de retornar à pista na liderança da prova.

Na segunda metade da corrida, Arthur administrou bem o uso dos pushes, cuidou da temperatura do carro e preservou os pneus. O gaúcho chegou a pressionar Rafa Reis pela segunda posição e recebeu a bandeirada inicialmente em terceiro. Poucos instantes após o término da prova, porém, o resultado da corrida sofreu alterações em razão de penalizações aplicadas a alguns pilotos. Entre os penalizados estava o segundo colocado na corrida Rafa Reis, fato que promoveu Arthur à segunda posição e garantiu mais um pódio na temporada. O piloto ainda anotou a volta mais rápida da prova com 1min21s108.

“Hoje foi muito positivo com mais um pódio, desta vez um P2. Fico feliz especialmente porque aqui em Curvelo ainda não tínhamos tido um resultado expressivo. Foi uma corrida bem disputada e quente demais. Precisei cuidar da temperatura e dos pneus. Tivemos um enrosco ali no pit stop por conta da entrada de outro piloto, perdemos um tempinho, mas no fim deu certo. Estou bem feliz. Tenho que agradecer demais a todo o time e a todos que torcem. Vamos comemorar, mas amanhã já tem outra corrida, vamos focados buscar outro bom resultado”, disse Leist.

O segundo lugar desta tarde representa uma importante conquista para Arthur em Curvelo, que alcançou seu objetivo de conquistar um resultado expressivo e pontos importantes na tabela. Com um carro competitivo e a equipe mostrando bom desempenho ao longo do fim de semana, todos voltam suas atenções para a corrida Principal deste domingo, com largada prevista para 12h e transmissão ao vivo na TV Bandeirantes.

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