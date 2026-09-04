Arthur Leist formará dupla com Gabriel Koenigkan na inédita prova de Endurance da Stock Car em Brasília

Líder da Stock Light e dono de cinco vitórias na temporada, o brasiliense Gabriel Koenigkan será a dupla Arthur Leist na primeira prova corrida endurance da Stock Car Pro Series, marcada para os dias 25 a 27 de setembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF).

Aos 17 anos, Gabriel chega para o novo desafio respaldado por uma campanha de destaque na Stock Light, categoria de acesso à Stock Car. O piloto soma 285 pontos e lidera a classificação com 70 de vantagem sobre o segundo colocado, consolidando uma temporada de forte desempenho e evolução. A escolha também representa um importante passo em sua trajetória no automobilismo e a oportunidade de competir em um desafio de longa duração ao lado de um piloto já estabelecido na categoria.

Natural de Brasília, Gabriel iniciou no kart e vem construindo uma carreira promissora nas categorias de base do automobilismo nacional. Agora, terá pela frente uma experiência diferente: dividir o carro com Arthur Leist e trabalhar em conjunto com a equipe Crown Racing em uma prova que exigirá velocidade e, ainda mais importante, estratégia, regularidade e sintonia entre os pilotos.

Para Arthur, a chegada de Gabriel representa a oportunidade de formar uma dupla jovem e competitiva para uma corrida especial, com características diferentes das etapas tradicionais. Na disputa de Endurance, os pilotos precisarão administrar o ritmo ao longo da prova, além de trabalhar em conjunto nas decisões estratégicas, na troca de pilotos e nos pit stops. O fato de Koenigkan já disputar o campeonato da Endurance Brasil também pode contribuir com essa dinâmica.

“Assim como eu recebi muitas oportunidades na minha carreira, considero super importante também essa chance para o Gabriel, um jovem habilidoso que vem se destacando na Stock Light, categoria que me orgulho de ter feito parte por três anos. Acredito que temos histórias e uma escola parecidas e a maneira como trabalhamos também é similar. Estou feliz em compartilhar essa oportunidade com ele. Pelo que ele vem demonstrando, acredito que vamos fazer uma grande etapa juntos”, afirma Leist.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de estrear na Stock Car, principalmente ao lado do Arthur, que é um piloto incrível, que sempre admirei muito, e com a Crown, uma equipe gigante na Stock Car. Confesso que o convite foi uma surpresa para mim. Ser convidado para dividir o carro com o Arthur e ser reconhecido pelo meu trabalho foi muito gratificante. Só tenho a agradecer ao Arthur, à Crown e à Texaco por confiarem em mim. Darei o meu melhor e tenho certeza de que faremos uma grande corrida”, comenta Koenigkan.

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