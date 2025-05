Vicar anunciou nesta quarta-feira (30) a homologação do aço DP980R produzido pela ArcelorMittal como aço oficial do chassis tubular desenvolvido para o SNG01, novo carro da principal categoria brasileira, que fará sua estreia no final de semana de 4 de maio, em Interlagos. Promotora da BRB Stock Car Pro Series , aanunciou nesta quarta-feira (30) a homologação do aço DP980R produzido pelacomo aço oficial do chassis tubular desenvolvido para o, novo carro da principal categoria brasileira, que fará sua estreia no final de semana de 4 de maio, em Interlagos.

A certificação foi realizada pela AudaceTech, braço tecnológico do Grupo Veloci – proprietário da Vicar – e responsável pelo desenvolvimento técnico do projeto do novo modelo. O aço DP980R passou por avaliações independentes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), cujos resultados de inúmeros testes subsidiaram a homologação do aço DP980R pela Vicar para a aplicação no SNG01.

A ArcelorMittal foi a primeira parceira homologada no projeto, com participação estratégica desde as etapas iniciais de concepção do SNG01. Desenvolvido com foco em performance, segurança, sustentabilidade e inovação, o novo Stock Car representa um novo patamar técnico para a categoria.

A partir deste ano de 2025, ele passará a utilizar as carenagens dos SUVs Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross e Mitsubishi Eclipse Cross, encerrando a era dos sedans, iniciada na primeira temporada do campeonato, em 1979.

Além de desenvolver o aço oficial, a ArcelorMittal teve contribuição que corroborou os resultados do IPT no desenvolvimento de soluções de engenharia para o novo chassi. Parte significativa desse trabalho, além de laboratórios das unidades de Tubarão e Vega, contou com o suporte das equipes de Centros de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil e da França. Dois dos mais avançados centros mundiais dedicados à inovação em materiais metalúrgicos que ficam localizados em Maizières-lès-Metz e em Montataire, ambos na França, também tiveram pesquisadores trabalhando na iniciativa.

Aço homologado para o projeto, o DP980R é uma liga especialmente desenvolvida que conjuga alta resistência mecânica (>980 MPa), e excelente capacidade de absorção de energia em caso de impacto. O aço também recebeu o certificado XCarb™, programa global da ArcelorMittal que atesta uma produção com emissões de CO2 reduzidas.

“A aplicação desse material no chassi do SNG01 garante maior rigidez estrutural, melhora a segurança dos pilotos e contribui para a eficiência dinâmica do carro, sem comprometer o desempenho em pista. Ao contrário disso, o torna mais veloz e competitivo”, resume Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

“A ArcelorMittal teve papel fundamental no desenvolvimento do novo carro, contribuindo com tecnologia de ponta e uma grande expertise em materiais avançados. A homologação é o reconhecimento dessa contribuição técnica e do alinhamento das empresas com as inovações e objetivos propostos pelo projeto do SNG01”, completa Enzo Bortoleto, CEO da AudaceTech, especialista em tecnologia automotiva de competição e em inovação na área da eletrônica.

Para Jorge Adelino, vice-presidente de Operações da ArcelorMittal, a homologação do aço DP980R atesta a contribuição da empresa para a evolução técnica do novo modelo da categoria.

“Ter um material como o DP980R homologado para compor o chassi do SNG01 representa o reconhecimento da capacidade da ArcelorMittal em oferecer soluções em aço que atendem aos mais altos níveis de exigência em engenharia, segurança e inovação. É uma entrega concreta que reforça a confiança da categoria na nossa expertise e na qualidade dos nossos aços inteligentes”, afirma.

O SNG01 irá para a pista pela primeira vez nesta sexta-feira, quando a BRB Stock Car Pro Series abre a programação do GP ArcelorMittal Interlagos, no autódromo que é o “templo do automobilismo brasileiro”. Serão cinco treinos livres ao longo do fim de semana, além da sessão classificatória, no sábado, e da corrida. O GP ArcelorMittal Interlagos está marcado para domingo, quatro de maio, a partir de 12h10.

