O fim de semana da Stock Car em Curvelo (MG) foi de superação para Rubens Barrichello e a equipe Full Time. O piloto largou do 21º lugar neste domingo (17) e, apesar de enfrentar um carro sem a velocidade de reta necessária, mostrou mais uma vez sua experiência para avançar no pelotão e terminar na 14ª posição, somando pontos importantes para permanecer no top 10 do campeonato.

A corrida começou movimentada e, mesmo com uma largada difícil, Barrichello já aparecia em 20º na terceira volta. O ritmo de recuperação foi intenso: na 11ª volta ele já estava dentro do top-10 e, quatro voltas depois, chegou a ocupar a sétima colocação.

O pit stop obrigatório, porém, devolveu o carro #111 à pista em 18º. Ainda assim, Rubens manteve a constância, superou ao todo seis concorrentes, para receber a bandeirada em 15º, selando outra atuação em um fim de semana repleto de dificuldades. Após a bandeirada, outro competidor foi punido, o que alçou Rubinho ao 14º lugar.

Encerrada a etapa mineira, o foco de Barrichello e da Full Time agora se volta para outro grande desafio: a decisão da NASCAR Brasil, no próximo dia 24, em Mogi Guaçu (SP), no Velocitta. Mesmo sem disputar uma das provas do calendário, lidera sua temporada de estreia e chega para brigar pelo título brasileiro.

"O carro está sem performance e não temos muito o que fazer. No começo ainda conseguimos alguma diversão, tentamos ultrapassar, mas falta desempenho. Estamos lutando bastante para entender de onde vem a perda de velocidade de reta e onde podemos extrair mais. Passamos o final de semana inteiro mudando tudo o que podíamos, motor, eletrônica, e, mesmo assim, continuamos sem performance".

