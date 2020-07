Barrichello vê ritmo de Zonta melhor em Goiânia e explica tática para novo triunfo

Neste domingo, na disputa da primeira etapa da Stock Car 2020 em Goiânia, Rubens Barrichello chegou à sua quinta vitória no circuito, das 14 que tem agora na principal categoria do automobilismo brasileiro.

Na prova 1, largando da sétima posição, ele chegou a estar em quinto com o Corolla #111, mas na parada obrigatória nos boxes para troca de pneus optou por reabastecer e apostar suas fichas na corrida 2.

A estratégia deu certo. Com o sétimo lugar na prova 1, Barrichello largou em quarto na corrida seguinte e em duas voltas já aparecia na liderança.

Sem precisar reabastecer na parada do pit, Barrichello fez apenas sua troca obrigatória de pneu e voltou na frente, para vencer pela quinta vez no autódromo goiano. Em 14 vitórias na Stock Car, cinco foram nesta pista (2014, 2016, 2018, 2019 e 2020), sendo duas Corrida do Milhão.

"Na corrida 1, eu não tinha chances reais de vitória. Então, decidimos economizar combustível. E, parando na última volta da janela de pit, eu também teria um pneu um pouco mais novo para a segunda corrida. Então, a gente acabou parando e abastecendo na corrida 1”, explicou.

“Mas com a entrada do Safety Car, acabou que todo mundo ficou mais ou menos na mesma regra na segunda prova. O nosso pensamento foi para ganhar a segunda corrida. O carro se mostrou mais competitivo e consegui fazer até a melhor volta. Estou muito feliz com essa vitória e também gostaria de agradecer a todos que votaram no Fan Push e me deram mais essa ajuda tão importante”, completou o piloto de 48 anos.

Méritos a Zonta

Rubinho reconheceu que não teria carro para vencer caso a etapa de Goiânia fosse em apenas uma prova.

“Não tenha dúvida de que se na Stock Car tivéssemos uma prova só, hoje o Zonta era imbatível. Ele estava muito forte, a gente não conseguia chegar.”

“A partir do momento em que há a corrida 2, você abre uma janela em que você vê chances de fazer muitos pontos, então eu optei sim pela economia na primeira corrida. Se fosse apenas uma corrida, eu acho que eu conseguiria lutar pelo pódio, não seria fácil, mas de qualquer forma, o carro se mostrou muito competitivo já com pneus usados na segunda parte da segunda corrida.”

