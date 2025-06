Menos de duas semanas depois das emoções da etapa em Cascavel (PR), a Stock Car Pro Series acelera entre a próxima sexta-feira e domingo (6 a 8/6) com a disputa da terceira etapa da temporada 2025. Desta vez, a principal categoria do automobilismo brasileiro competirá nos 2.278 metros do traçado do Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre.

Será a primeira vez que o apaixonado público gaúcho assistirá uma prova disputada pelos modernos SUVs de competição da Stock Car, campeonato que nasceu em 1979 em outra pista próxima a Porto Alegre, o Autódromo de Tarumã, localizado em Viamão.

Em razão das características peculiares do Velopark, que reúne duas retas curtas e um conjunto de curvas que tornam o circuito bastante travado, os tempos costumam ser muito próximos. Em 2024, por exemplo, a sexta-feira de treinos livres reuniu 22 pilotos separados por menos de meio segundo.

“Por ser uma pista muito curta e não tão rápida, qualquer detalhe faz toda a diferença. Na Stock Car, tudo é sempre muito apertado. Mas, no Velopark, é ainda mais. É preciso acertar tudo e encaixar os mínimos detalhes”, descreveu Felipe Fraga, líder do campeonato após duas etapas disputadas em 2025.

Outro aspecto que tende a deixar a disputa deste fim de semana em solo gaúcho ainda mais parelha é o maior entendimento de pilotos e equipes sobre os novos SUVs, que vão para seu terceiro fim de semana de corrida.

Piloto da Eurofarma RC e do Mitsubishi Eclipse Cross #88, Fraga lidera a tabela da temporada com 127 pontos, quatro a mais em relação a um dos destaques de 2025, Guilherme Salas, que assim como Felipe já marcou dois pódios na temporada.

Com seu Chevrolet Tracker #85, o piloto da Cavaleiro Valda é seguido na pontuação por Gianluca Petecof, vencedor da corrida sprint em Cascavel com o Eclipse Cross da CAR Racing KTF — líder do certame por equipes. Petecof soma 110 pontos, seguido pelo companheiro de equipe, Felipe Baptista, com 103, e por Allam Khodair (87), que chega embalado ao Velopark depois da vitória conquistada na prova principal no oeste do Paraná com a Blau Motorsport.

Variedade de vencedores

Inaugurado há pouco mais de 15 anos, o Autódromo do Velopark já sediou 26 provas da Stock Car Pro Series. Ao todo, 16 pilotos já venceram corridas no circuito gaúcho, com maior êxito neste quesito para Daniel Serra. O tricampeão foi consagrado vencedor em cinco oportunidades (2011, 2013, 2015, 2018 e 2019).

Em pista que costuma ser favorável aos grandes nomes da história da categoria, outros bichos papões de títulos também colecionam bons resultados em Nova Santa Rita: o pentacampeão Cacá Bueno é o segundo maior vencedor, com três vitórias, além de ter marcado seis poles no Velopark, enquanto o tricampeão Ricardo Maurício tem nove pódios e já triunfou em duas oportunidades no traçado.

Entre os pilotos em atividade, o último a vencer no Velopark foi justamente aquele que faturou a corrida sprint de Cascavel, durante a segunda etapa. Gianluca Petecof foi o maior pontuador da rodada gaúcha disputada em setembro do ano passado e, com retrospecto positivo recente, é um dos nomes a ficar de olho neste próximo fim de semana.

Felipe Massa, 100

Um dos pilotos mais importantes da sua geração, com passagem de sucesso pelo Mundial de Fórmula 1, Felipe Massa completará marca emblemática neste sábado no Velopark. Piloto da TMG Racing, o atual vice-campeão da Stock Car vai chegar a 100 provas na categoria na corrida sprint em Nova Santa Rita.

Em sua quinta temporada completa na Stock Car, Massa tem três vitórias e 12 pódios conquistados, além de ter registrado uma volta mais rápida ao longo de 99 largadas na categoria.

O fim de semana também será especial para quatro pilotos que terão a oportunidade de correr “em casa”. Os gaúchos Arthur Leist (Crown Racing) e Cesar Ramos (Ipiranga Racing) são naturais de Novo Hamburgo, que assim como Nova Santa Rita está localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Lucas Kohl (Scuderia Chiarelli) é de Santa Cruz do Sul, tradicional palco da Stock Car. Já Arthur Gama (Full Time Gazoo Racing) nasceu em Porto Alegre.

Novidade no grid em 2025 e campeão da Stock Light no ano passado, Gama ascendeu ao grid da principal categoria do automobilismo nacional nesta temporada, impulsionado pela premiação equivalente a R$ 2,5 milhões em insumos e incentivos dados pela Vicar, promotora das duas categorias. Será a primeira vez que o porto-alegrense de 20 anos recém-completados vai correr em casa competindo na Pro Series.

Programação e transmissão

O fim de semana será uma jornada repleta de velocidade e emoção. Além da Stock Car, o Velopark receberá a segunda etapa da Stock Light, com 23 carros na pista e grid repleto de aspirantes a uma vaga na Pro Series em 2026. Também será disputada a terceira rodada da Turismo Nacional, categoria dos carros mais vendidos do Brasil que traz no seu DNA o “automobilismo raiz”. Ao todo, o público assistirá a 11 corridas no fim de semana.

As atividades de pista da Stock Car começam na sexta-feira, dia reservado aos treinos livres. O sábado vai definir o dono do Troféu Pole Position da etapa e também vai determinar o grid das corridas sprint e principal. Com 30 minutos mais uma volta, a prova mais curta do fim de semana terá largada às 15h de sábado.

No domingo, antes da corrida principal no Velopark, o fã poderá viver as emoções da visitação aos boxes, a partir das 10h, quando o público tem a oportunidade de interagir com seu piloto preferido, ver de perto as máquinas que aceleram nas principais pistas do automobilismo brasileiro e ainda ganhar brindes exclusivos. A prova que concluirá a etapa em Nova Santa Rita terá 50 minutos mais uma volta de duração e será realizada às 12h10.

A Stock Car Pro Series tem transmissão ao vivo ao longo da temporada 2025 pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band na TV aberta e canais SporTV e BandSports, emissoras por assinatura.

