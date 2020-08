Líder da temporada 2020 da Stock Car, após uma vitória e um sétimo lugar na etapa inaugural do campeonato realizada no mês passado em Goiânia (GO), Rubens Barrichello está animado para voltar a acelerar o Corolla #111 da equipe Full Time em um de seus traçados favoritos.

Neste fim de semana, ex-Fórmula 1 correrá novamente no autódromo de Interlagos (SP). Nascido no bairro paulistano, o piloto de 48 anos tem grandes recordações do circuito, desde seu início no kart. O evento também será especial e marcado por novidades.

No sábado (22), os pilotos disputarão a terceira corrida do campeonato. Nesta prova, os cinco primeiros colocados na tabela testarão pela primeira vez uma novidade de 2020: o lastro de sucesso. Barrichello, como líder, levará 30 kg a mais em seu carro. Do segundo ao quinto colocado, o peso vai diminuindo para 25, 20, 15 e 10 kg. O lastro será sempre aplicado na etapa seguinte, seguindo a ordem do campeonato.

No domingo (23), será a vez da Corrida do Milhão. Este ano, porém, a disputa não dará ao vencedor o prêmio milionário. Para ajudar vítimas da pandemia, os patrocinadores do evento farão ações solidárias e doações que corresponderão à quantia.

Para a Corrida do Milhão, não será aplicada a nova regra do lastro de sucesso. Além disso, com duas etapas no mesmo fim de semana, a votação do Fan Push também só será aberta para a Corrida do Milhão.

Barrichello já venceu duas Corridas do Milhão (2014 e 2018), ambas em Goiânia. Em Interlagos, o piloto tem uma pole (2016) e três segundos lugares (duas vezes em 2016 e uma em 2018). Por isso, ainda corre atrás da tão sonhada vitória na pista paulista pela Stock Car.

“Estou muito feliz por correr em Interlagos. Como sempre, vai ser um prazer. E, desta vez, não vamos correr uma, mas duas provas, o que torna o fim de semana ainda mais especial”, comemorou o piloto, que já soma 14 vitórias e 35 pódios na Stock Car.

“No sábado, teremos a segunda etapa, onde testaremos pela primeira vez o lastro. Eu, como líder, levo o maior peso. Isso ainda é uma novidade. Vamos aprender e ver como vai afetar o carro, o quanto mais lento ele vai ficar, porque é tudo muito novo, mas faz parte. Vai fazer parte de uma estratégia também”, ressaltou o campeão de 2014 e que há oito temporadas corre na principal categoria brasileira, no time dirigido por Maurício Ferreira.

“Domingo será o dia da Corrida do Milhão, sem lastro, com todos em condições iguais. E, como sempre, deve ser uma prova muito disputada e emocionante. Não vejo a hora de estar na pista com o #111, correndo neste lugar que é minha segunda casa”, completou Barrichello.

Assim como em Goiânia, todos os envolvidos nas atividades da Stock Car em Interlagos deverão seguir rígido protocolo de segurança sanitária, com a apresentação de testes negativos para RT-PCR, entre outros. A entrada do público também não será permitida.

As atividades de pista terão início com treinos livres na sexta-feira. No sábado, o grid da segunda etapa será definido às 9 horas, com a corrida às 11 horas. No domingo, a tomada de tempos será 8h15 e a largada da Corrida do Milhãoa partir das 10h10 (veja abaixo).

Confira a programação em Interlagos:

Sexta-feira, dia 21

9 às 9h15 – Shakedown

10 às 11h10 – Treino Livre 1

14 às 15h10 – Treino Livre 2

Sábado, dia 22

9h00 – Treino Classificatório 2ª etapa

11h00 – Largada 2ª etapa (40 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 23

8h15 – Treino Classificatório Corrida do Milhão Solidário (3ª etapa)

10h10 – Largada Corrida do Milhão Solidário (40 minutos + 1 volta)

Classificação do campeonato (top-10):

1 Rubens Barrichello (Full Time Sports/Corolla), 38 pontos

2 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Cruze), 34

3 Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Corolla), 31

4 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Corolla), 30

5 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Cruze), 30

6 Cacá Bueno (Crown Racing/Cruze), 29

7 Allam Khodair (Blau Motorsport/Cruze), 26

8 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Corolla), 26

9 Átila Abreu (Shell V-Power/Cruze), 22

10 Nelson Piquet Jr (Full Time/Corolla), 20

