Blau Motorsport terá pintura especial na disputa da etapa de Cascavel da Stock Car

Em parceria com a Blau Aesthetics e inspirada no conceito “Wear Your Skin”, a Blau Motorsport levará à pista de Cascavel um carro totalmente cor-de-rosa para a disputa da 10ª etapa da temporada 2026 da Stock Car. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa da Blau Farmacêutica, principal patrocinadora do Time Azul, e propõe uma reflexão sobre o verdadeiro significado do autocuidado na prevenção do câncer de mama.

“Cuidar de si mesma vai muito além da estética. Por isso, essa iniciativa convida as mulheres a olharem para si mesmas com mais atenção, reconhecendo a importância da prevenção, da saúde e do amor-próprio como partes fundamentais de sua jornada. A mensagem central da campanha reforça que, assim como nas pistas, a vida exige cuidado de quem está no comando. Porque autocuidado também é estar presente para si mesma, ouvir os sinais do seu corpo e fazer da própria saúde uma prioridade”, afirma Alexia Hahn, gerente de novos negócios da Blau Aesthetics.

Esta será a primeira vez que a Blau Motorsport terá nas pistas um carro sem suas cores tradicionais. Allam Khodair, piloto da equipe desde 2017 e que conta com o apoio da Blau Farmacêutica há mais de 15 anos, gostou da novidade: “O carro chama a atenção e, para mim, que estou ao lado da Blau há tanto tempo, é uma honra poder fazer parte desta campanha e levar essa mensagem para dentro do universo do automobilismo”.

Restando apenas três etapas para o final da temporada, a disputa em Cascavel é decisiva para os objetivos da Blau Motorsport no campeonato. O Time Azul — que neste final de semana será rosa — mira o top 3 do campeonato de equipes e precisa da vitória para subir na tabela. Uma quebra no motor da dupla Daniel Serra e Marcos Gomes, nas últimas voltas da Endurance de Brasília, tirou a vitória de que a equipe precisava para alcançar as primeiras posições. Agora, precisa recuperar os pontos perdidos.

“Foi muito frustrante sofrer com uma quebra que está fora do nosso controle, do controle da equipe. Mas temos que levantar a cabeça e continuar fazendo nosso trabalho. Brigamos pela vitória em Brasília e isso prova que temos condições de andar na frente novamente. É isso que vamos buscar em Cascavel”, afirmou o tricampeão Daniel Serra, que ainda brincou com a nova cor do Mitsubishi Eclipse Cross 29: “Gostei do carro. Tomara que a nova cor traga sorte. Se vencermos, vou querer deixar assim até o final do ano”.

As atividades de pista da etapa de Cascavel começam na sexta-feira, com treinos livres marcados para as 11h35 e 16h. No sábado, os carros voltam à pista para o classificatório, às 8h, seguido da Corrida Sprint, às 15h20. A largada da corrida principal será às 11h30 de domingo, e as disputas contam com transmissão ao vivo da Band e do canal oficial da Stock Car no YouTube.

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