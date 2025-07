A Stock Car Pro Series está pronta para voltar a acelerar. Em uma semana que promete ser bastante movimentada, a principal categoria do esporte a motor brasileiro arranca para a quarta etapa da temporada 2025 no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu — distante cerca de 70km de Campinas e a 175km de São Paulo. A pista será palco de cinco treinos extras entre terça e quarta-feira e, dias depois (18 a 20 de julho), receberá as atividades de pista oficiais válidas pelo campeonato. Será a primeira vez que o Velocitta receberá a nova era SUV da Stock Car, com 31 carros em ação no interior paulista.



Inaugurado em 2014, o Velocitta tem homologação 3 da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e desde 2017 já recebeu 28 corridas da BRB Stock Car, além de ser um cenário habitual de categorias como a Fórmula 4 Brasil, Stock Light e Turismo Nacional, que também vão acelerar em Mogi Guaçu neste fim de semana de muito automobilismo.



A pista de 3.493 metros e 14 curvas reúne características que fazem dela uma das mais técnicas do país, com uma reta relativamente curta e um mix de curvas de média e baixa velocidades. Destaque para a rápida Curva da Caipirinha, com início em descida e finalizada em trecho de subida, chamada também de ‘Eau Rouge’ brasileira, em alusão ao lendário trecho do circuito belga de Spa-Francorchamps.



Dois dos pilotos mais experientes da Stock Car são os maiores vitoriosos no Velocitta: Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Ricardo Zonta (RCM Motorsport) ostentam três triunfos cada. O paranaense tem também o maior número de poles no circuito, largando três vezes na posição de honra, enquanto o tricampeão Daniel Serra (Blau Motorsport) foi quem mais subiu ao pódio, em nove oportunidades.

Campeonato

Nascido em Jundiaí, também no interior paulista, Guilherme Salas é o grande nome neste começo de campeonato. Líder da temporada 2025, o piloto da Valda Cavaleiro vem de um fim de semana de sonho no Velopark, onde conquistou pole position e a vitória na corrida principal da etapa gaúcha a bordo do Chevrolet Tracker #85.



Com três pódios no ano, Salas tem 243 pontos e está 65 à frente do vice-líder. Vencedor da prova sprint em Nova Santa Rita e também com três pódios, Gaetano Di Mauro é o segundo colocado com na tabela com o Mitsubishi Eclipse Cross #11 da Eurofarma RC, somando quatro pontos a mais que Gianluca Petecof. O paulista de 22 anos da CAR Racing KTF tem 174 pontos marcados em um começo bastante positivo de temporada com o Eclipse Cross #101.



Vindo de forte campanha correndo em casa no Rio Grande do Sul, César Ramos (Ipiranga Racing) é o quarto colocado no campeonato e o primeiro entre os dez pilotos que guiam Toyota Corolla Cross. Depois do pódio conquistado na sprint do Velopark, o piloto de Novo Hamburgo tem 157 pontos, seguido por Felipe Fraga (Eurofarma RC). Com 30 anos completados no último 3 de julho, o mais jovem vencedor e campeão da BRB Stock Car fecha o top-5 com 146 pontos.



Completam a relação dos dez melhores posicionados no campeonato Felipe Baptista (CAR Racing KTF), com 141 pontos, Allam Khodair (Blau Motorsport), com 138, Julio Campos (Crown Racing) — último vencedor da categoria no Velocitta —, que vem de um segundo lugar no Velopark e tem 136 pontos; Nelson Piquet Jr. (Scuderia Bandeiras Sports), com 128 e Rubens Barrichello (Full Time Cavaleiro), com 127.

Agenda cheia

As ações da maior categoria do automobilismo brasileiro nesta semana começam a partir de terça-feira no período da tarde. Serão dois treinos extras neste dia e mais três sessões na quarta-feira, 16 de julho. A Stock Car volta a acelerar em Mogi Guaçu na sexta-feira, quando serão realizados os dois treinos livres oficiais válidos pelo cronograma da quarta etapa.



No sábado, a partir das 10h15, acontece a sessão classificatória que determinará o vencedor do Troféu Pole Position Snapdragon e o grid de largada das duas provas do fim de semana. Horas depois, a partir das 14h10, haverá a largada da Corrida Sprint, com 30 minutos mais uma volta de duração.



Em meio a um fim de semana repleto de velocidade e emoção, com disputas de etapas das categorias Stock Light, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional e nada menos que 16 corridas a partir de sexta-feira, o Velocitta verá o desfecho da quarta rodada da BRB Stock Car a partir de 12h10 de domingo com a corrida principal do fim de semana, com 50 minutos. Duas horas antes, será realizada a visitação aos boxes, um dos momentos mais esperados do fim de semana, quando os fãs terão a oportunidade de interagir com seu piloto preferido, ver de perto os carros que vão acelerar no interior paulista e ainda ganhar brindes exclusivos.



A Stock Car Pro Series tem transmissão ao vivo ao longo da temporada 2025 pelo canal oficial da categoria no YouTube, Band na TV aberta e canais SporTV e BandSports, emissoras por assinatura.

