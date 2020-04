Os números de casos de coronavírus não param de crescer no Brasil nas últimas semanas e, definitivamente, chegou ao esporte a motor do país. O piloto da Stock Car, Bruno Baptista foi uma das vítimas da Covid-19 e nesta quinta-feira, ele mesmo relatou o drama com a doença em suas redes sociais, após oito dias internado na "semi-UTI" do Hospital Albert Einstein.

“Hoje posso dizer que é o dia mais feliz de 2020”, disse Bruno. “Depois de 8 dias internado na semi-UTI do Einstein depois de ter pego o coronavírus e ele causando uma pneumonia no meu corpo e diversos sintomas, como falta de ar e afetando 40% do meu pulmão, venho aqui agradecer o Dr. Henry Dina e toda a sua equipe.”

“Eles e todos os enfermeiros e médicos do Brasil estão sendo os nossos heróis nessa batalha, saio daqui hoje com outro pensamento e com muito mais respeito e humildade a esse vírus, onde antes eu pensava o mesmo que maioria pensa ‘somente uma gripezinha’. Fiquem em casa e fiquem em isolamento, vamos respeitar essa fase que estamos passando, com seriedade e amor ao próximo.“

Confira os carros da Stock Car para temporada 2020