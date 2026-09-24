Caio Collet estreia na Stock Car com Felipe Massa em Brasília

Dono de longa carreira em categorias de monopostos em pistas internacionais, da Fórmula 3 à Fórmula Indy, passando pela Fórmula E, Caio Collet correrá pela primeira vez na Stock Car, convidado por Felipe Massa para ser seu parceiro na primeira prova de endurance da história da categoria, que será disputada no Autódromo Internacional Nelson Piquet, no domingo, 27.

“As primeiras impressões são positivas. É uma pista com bastante curvas de alta, como todo piloto gosta. Estou bem ansioso para descobrir como será na vida real e animado para andar lá”, diz Collet, que nos últimos anos disputou algumas provas de endurance da Porsche Cup Brasil, pilotando carros GT3. Assim, o universo do turismo não será uma novidade absoluta para ele, mas nem por isso os desafios serão menores.

“São vários. É um carro, uma categoria e uma pista totalmente novos para mim. Será aprender e me adaptar o mais rápido possível. Vamos ter um shakedown e dois treinos na sexta-feira. Vou tentar usufruir dos conhecimentos do Felipe, da equipe, e de todas as informações que eu tenho a meu favor para tentar ter um bom desempenho. Desafio é o que não falta. Mas é assim que a gente gosta!”, comenta o piloto de 24 anos.

“O Felipe acompanha minha carreira desde muito cedo, me ajudou a direcionar meus caminhos com conselhos e estando pessoalmente em várias corridas, me dando suporte desde que eu tinha 12, 13 anos. Fiquei muito feliz com esse convite. Vou poder tentar retribuir toda a atenção dele de alguma forma, usar um pouquinho do meu talento e das minhas ferramentas para ajudá-lo no campeonato”, continuou.

Caio também está contente por correr no Brasil: “É superlegal ter a oportunidade de estar correndo em casa, em dupla com um dos maiores pilotos que o nosso país tem”. Encerrada a temporada 2026 da Fórmula Indy, ele trabalha em busca da continuidade na categoria, avaliando oportunidades entre equipes, mas empenhado em apresentar boa performance na Stock Car.

“Meu foco está na Indy, na sequência do trabalho que estamos construindo, e em seguir carreira nos Estados Unidos. Mas nunca se sabe o dia de amanhã...”, brinca o piloto, que se sente atraído pela Stock Car e acompanha as corridas pelas transmissões do canal da categoria no YouTube.

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